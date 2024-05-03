私立技職全台第一 朝陽科大 奪天下USR大學公民獎

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2024天下USR大學公民獎出爐，朝陽科技大學在「天下雜誌」調查之全台145所公私立大學中，以大學社會責任實踐計畫（USR）的傑出成果，名列私立技職全台第一，展現亮眼的績效。

天下USR大學公民獎為國內具權威之USR調查之一，主要是參考英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力調查及聯合國17項永續指標（SDGs），借鏡企業社會責任（CSR），從「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向，共計蒐集40項指標，全方位檢視大學的社會責任。

朝陽科大校長鄭道明表示，為了推動SDGs，朝陽每年致力降低2％的能源使用以及碳排放量，並承諾2045年達成淨零排放之目標，不但連續7年蟬連世界綠能大學全球百大，連續5年進榜世界大學影響力排名，同時榮獲2024英國QS世界大學永續排名，為私立科大唯一進榜，師生致力永續發展成果卓越。

「社會參與」一向是朝陽科大推動USR的重點領域，師生致力實踐環境永續，不遺餘力，教育部第3期（112-113年）大學社會責任實踐計畫共通過5件，通過件數居全國之冠。其中3件大學特色類萌芽型計畫，分別是資訊管理系USR團隊針對台中霧峰桐林、吉峰、甲寅里「北溝故宮遺址」進行之「北溝復麗—文化、生態共融村」、工業設計系團隊在苗栗推廣之「貓裏青農設計培力再生活化」以及休閒事業管理系團隊於台中東勢進行之「果香山城-苗圃幸福心，友善人文暨城鄉共好計畫」。

另外，通過大學特色類深耕型計畫及永續發展類特色永續型計畫各一件，分別為應用化學系團隊在雲林縣二崙鄉、元長鄉、褒忠鄉推動之「雜糧紮根，豐味深釀—崙元廊道增韌擴散計畫」，以及銀髮產業管理系所進行之「幼老共園輔導平台的建構與代間學習促進世代共融的實踐」。師生團隊善盡大學社會責任，並在青年培力、地方創生及淨零碳排等議題上，做出具體貢獻。