南山人壽 獲2024遠見ESG企業永續獎

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秉持「利他的初衷」的企業核心價值，多年來，南山人壽積極倡議失智預防及失智友善，以因應超高齡社會帶來的社會衝擊。過去一年，南山人壽積極推動超過2.8萬名內勤員工及業務夥伴成為失智友善天使，並協助全台109個通訊處取得失智友善組織認證，打造橫跨16縣市、全台最大失智友善防護網，營造高齡友善社會，獲頒2024遠見ESG企業永續獎─樂齡友善組楷模獎，評審委員對南山人壽推動失智友善的作為深表肯定，獲獎實至名歸。

作為社會的風險防護網，南山人壽除了提供完整的保險商品，讓不同族群能安心面對超高齡社會的各項風險，也因為從多年推廣失智預防的經驗中，時常聽到家有失智症長輩的民眾，最擔憂的就是失智症長輩不小心走失或無人照顧，南山人壽積極發揮保險業的影響力，透過綿密且廣大的人際網絡，從點到面，打造全台最大失智友善防護網。

南山人壽在全台灣擁有超過3萬名內勤員工及業務夥伴，服務深入各個鄰里鄉鎮，過去一年，超過2.8萬名內勤員工及業務夥伴接受實體或線上的「失智友善天使」課程訓練，成為遍布全台各地的失智友善種子，他們在接觸保戶或社區中遇到失智長輩時，能夠提供主動關懷及協助，並及時滿足失智症長輩的需求。

南山人壽關注社會趨勢，提供應對風險的商品服務。隨著台灣進入超高齡社會，南山將持續發揮保險業的影響力，與各方攜手打造更友善、包容的生活環境，滿足國人迎接超高齡人生的需求。