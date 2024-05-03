Nespresso咖啡晨飲室 快閃店華山文創見

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「一杯香醇咖啡搭配太陽蛋才是完美的早晨！」身為早晨咖啡推廣大使的盧廣仲開心分享，最近深陷於Nespresso推出的繽紛小巧、卻擁有強大智慧的Vertuo POP咖啡機的魅力！Vertuo POP以大膽玩色風格、機身高度僅25公分的輕巧設計，能輕鬆融入各式風格居家空間，打造獨特個人魅力！全系列共有午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6種繽紛色彩，不僅為居家生活注入時尚色彩與咖啡香氣，更能輕鬆為空間增添風格，打造獨特個人魅力。

Nespresso即日起至5月8日止，在華山1914文化創意產業園區推出「Nespresso咖啡晨飲室」快閃店，限時12天帶給消費者專屬的早晨咖啡品飲體驗。快閃店活動現場特別推出期間限定優惠，購買任一款式Vertuo POP咖啡機立即享59折（原價5,900元，檔期限定優惠價3,490元），只要不到3,500元，就可以把廣仲同款機型帶回家。

此外，搭配任選50顆咖啡膠囊再現折300元，還有活動現場專屬優惠碼，只要輸入完整優惠碼，即贈咖啡大師特調對杯組（大）（價值1,020元），是咖啡愛好者入手的最佳時機。

Nespresso咖啡機以操作簡易、經濟實惠擄獲消費者的心，一顆膠囊價格20元起，以親民價格提供消費者高品質的咖啡體驗。活動現場除了提供最划算的咖啡機入手優惠選擇外，或可選擇任意消費滿2,500元，輸入限定專屬優惠碼，加碼贈送咖啡大師製冰盒（價值380元）及MONIN風味糖漿組（價值680元），活動限定的多重優惠千萬不能錯過。