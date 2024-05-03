確保水源符合標示 台肥停供662米深層海水

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台灣肥料股份有限公司（簡稱台肥），台肥集團投入深層海水產業多年，水源來自太平洋海平面以下662公尺深的深層海水。4月3日地震後，台肥公司特別對該662米取水品質進行檢測，發現相關深層海水指標已經飄移，4月25日推測該管線可能有破損或位移，雖然水質仍符合下游廠商的供水標準，但水源不確定100％來自662米深的海水。

為確保水源符合標示，台肥公司宣布4月25日起，停止供應下游客戶662米深層海水，以保障消費者權益，維護台肥公司信譽。同時，台肥公司也將委託專業團隊進行深海探測及檢修，對該管線進行全面巡檢並評估修復的可行性。

台灣肥料股份有限公司董事長李孫榮表示：「對我們來說誠信第一，既然標榜取水點深度達到662公尺，就要確保取水深度就是662沒有任何疑慮，為維持產品品質，同時保障客戶，我們做了一個不容易的決定。」

基於對於品質及信譽的堅持，台肥公司主動停供，堅持品質零疑慮，台肥集團一向製水嚴謹，長年監控水溫、定期分析水中成分。使用台肥深海原水製作的瓶裝水產品不少，其中更有品項在2023年榮獲伯克利泉國際水品品鑑大賽（Berkeley Springs International Water Tasting）金獎，伯克利泉國際水品品鑑號稱「水品界的奧斯卡」，審查嚴格，這是對台肥深層海水的絕對肯定。