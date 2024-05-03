產業界相挺 台南機械展圓滿落幕

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一年一度南台灣自動化機械盛事，工商時報主辦的2024台南自動化機械暨智慧製造展，4月29日在大台南會展中心畫下圓滿句點，雖然在豪大雨中開展，但是在產業界相挺加持下，無論參展或參觀仍創造出此機械展售平台高效率客戶鏈結，也為今年蓄勢待發的機械產業率先在南部市場取得好兆頭，工商時報將心懷感恩戮力耕耘台南自動化機械暨智慧製造展，期待114年4月25日至28日再見。

工商時報2024年台南自動化機械暨智慧製造展，感謝工具機及相關廠商等大攤位指標廠商相挺下，展現出專業機械展售平台最高水準與最多機械展出創舉，包括程泰、亞崴、縉錩、智峰、昶鋐、大亨、金屬中心、匠澤、七駿、翰宸、供群、鉅基、凱柏、和和、盟鋒、協中、環璟、凱立、鑫邦、格揚、新友、福贊、世紀貿易、益詮、台灣三軸、台立村、鋐川、田豐、恆智、樹德、建德、錡鋒、準力、立融與誠岱等，再加上其他各展區參與廠商的熱烈加持，共同完成一場南部機械業的饗宴。

2024自動化機械暨智慧製造展，仍維持工商時報台南機械展的優良特色，金屬加工機械區攤位數占比依然超過58％，今年達379格攤位，各式新款工具機依然重軍壓陣，顯見機械業相當重視南部地區的廣大市場，除了投入參展之外，更配合地方經銷商廣為佈線，因此每年的台南機展商機已是各廠商參與的最佳首選。

許多廠商除了新建工廠需求之外，也因ESG淨零減碳議題持續發酵，廠商開始重新思考既有廠房自動化設備引進與升級的時間點，尤其在人力配置成本與外勞變數增加考量下，提升自動化產線布局已成許多產業界面對後疫情時代的重要轉變，南部向來即為傳統產業大宗，過去幾年對於產業自動化的布局一直採觀望態度，如今又面臨國際上ESG淨零減碳議題加速衝擊，所以近期對自動化產線的需求已逐漸顯現，為此2025自動化機械暨智慧製造展特別規劃「ESG機械專區」，不僅讓參展廠商可展示符合專業淨零減碳需求機械，也能讓參觀者可一次看足相關機械，以利工廠產線與機械布局需求。

另外，今年針對產業界淨零排碳與數位轉型的需求，工商時報也於4月26日開幕當天同步舉辦「低碳淨零×智慧轉型論壇」，以及由臺南市政府經濟發展局和沙崙智慧綠能科學城辦公室共同主辦「瞄準智慧製造淨零轉型新契機暨臺南廉政透明價值」論壇活動，還有金屬工業研究發展中心的研發成果發表，邀請專家、學者、政府官員和企業領導者共同討論進行低碳轉型的痛點和挑戰，並分享見解和經驗，由於產業界反應良好，所以明年仍將持續規劃更多專業論壇與產業界共同分享與探討。更多資訊官網（https://cec.ctee.com.tw/ctms/）查詢或搜尋臉書「自動化機械展」https://www.facebook.com/AMExhibition/。