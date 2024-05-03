金屬中心創新研發成果 聚焦淨零關鍵技術

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金屬中心參加2024台南自動化機械暨智慧製造展，以「定義未來關鍵字」展示31項技術與服務，內容包括三項2024榮獲創新界奧斯卡獎美稱的「愛迪生獎」技術「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」、「不銹鋼耐蝕暨表面硬化技術」與「微型複雜管內鍍膜技術」，呈現給相關產業參觀。

金屬中心表示，「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」，可提升60％的生產速度，提升產能逾3倍，降低50％成本。實現單一電極加工貫穿變曲率流道，具速度快、電極消耗低等優勢，可應用於航太、醫材、半導體產業。「不銹鋼耐蝕暨表面硬化技術」，藉由氣體活化方式，使表面硬度超過HV1,200，遠高於一般碳鋼且無損原本耐蝕特性，可應用於螺絲螺帽、建築扣件、鐵板燒板材產業。還有「微型複雜管內鍍膜技術」，全球首款運用衛星推進系統，提供高均勻高硬度和高耐蝕內壁鍍層，可以「不受限管內形狀」，在多通道管路內，達到良好的覆蓋率、附著性，促成衛星關鍵組件國產化。

另外，該中心於4月26日同時舉行112年度研發成果發表會，並聚焦淨零科技技術、金屬加工製程與海洋職能及自動化技術等16項研發技術發表，也提供會員廠商招募與上百件相關可運用專利。同時針對2050年全球面臨淨零排放趨勢，及國際大廠綠色供應鏈等挑戰，今年特別安排「由大環境到金屬中心淨零科技新利器 」專題分享。