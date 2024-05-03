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群電近五季財報

AI應用增添營運新動能，群光電能（6412）快馬加鞭布局AI伺服器電源。該公司表示，AI伺服器電源主流落在3～5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群電已量產3～4KW產品，搶先送樣予多位大客戶，爭取下半年開始出貨。群電預估下半年將開發完成更高瓦數機種及系統級產品，樂觀看待今、明年業績成長態勢。

群電2日舉行法說會並公布首季財報，第一季合併營收80.46億元，季減10.7％、年減3.0％。營業淨利7.84億元，季減30.6％、年增7.9％。稅後純益為6.81億元，季減30.7％、年增17.1％；每股稅後純益（EPS）1.70元，年增15.6％。值得留意的是，單季毛利率20.8％、營益率9.7％、淨利率8.5％，較去年同期相比「三率三升」、並改寫歷史同期新高。

群電說明，因為衛星以及通訊電源、HPC相關電源與智慧整合平台解決方案（智慧建築／智慧工廠解決方案）第一季營收跟去年同期相比均為雙位數成長，高毛利的雲端智能應用營收貢獻達到總營收56％，有利於毛利率的表現。

針對今年接下來的表現，群電指出，今年很多的新產品、新專案集中在下半年量產，將開始貢獻營收，有信心該公司的四大長期動能，包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，下半年業績都會加速成長。

群電伺服器電源分別布局中國大陸、歐美客戶，且針對不同區域的客戶採取不同戰略。在中國客戶的部分，因為國網配電額的限制，CRPS（Common Redundant Power Supply）目前還是主流，群電已針對客戶需求開發出超高轉換效率Titanium plus的 CRPS，有效替客戶節省成本、並且減少碳排，大獲市場好評。

群電期望今年營運先蹲後跳，在上半年蓄積能量後，下半年積極衝刺，力拚全年營收、獲利再創高峰。

群電亦公布4月營收26.09億元，年減4.9％。累計前4月營收為106.55億元，年減3.4％。