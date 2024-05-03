這二檔電子指標股財報優 法人按讚目標價曝光

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法人升評電子指標股

台股上市櫃企業進入第一季財報緊鑼密鼓公布期，二檔電子指標股在財報後，內外資看法更加正面，台光電（2383）步出掉單疑雲，高盛、凱基投顧等同步調升股價預期，最高上看675元；世界（5347）則是獲得花旗環球、美銀證券升評。

台光電公告第一季財報，毛利率與營業利益率各為29％、19.7％，單季每股稅後純益（EPS）5.76元大致符合預期。令市場感到振奮之處在於，台光電積極擴產，將2024年資本支出由54億元大舉上調至84億元。

高盛證券指出，因未來幾季市場需求持續增加，台光電產能利用率近幾個月就會滿載，為了滿足客戶強勁需求，就算完成馬來西亞廠，台光電仍會積極尋求擴張新產能可能。估計台光電每月產能將從目前的每月420萬張，擴大為2025年底時的每月465萬張，接下來幾年仍將持續開出中山廠新產能。

凱基投顧看好，台光電受惠AI伺服器與衛星需求強勁，帶動第二季產能利用率逼近滿載；並預期本季營收將季增10％～20％，產能利用率可季增5至10個百分點、達85％～90％，甚至有機會達9成以上，其中，基建網通營收可分別季增雙位數，手持裝置季增個位數，而車用季減個位數。

外資所做財務模型顯示，台光電2024年起將展現獲利爆發力，EPS大增逾7成、至28.01元，2025、2026年持續增長為33.76元與41.39元，成長幅度均達雙位數。

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世界第一季財報優於預期，外資圈浮現最壞情況已過的新共識，花旗環球、美銀證券分別升評「中立」與「買進」，終結偏保守觀點，2日股價大漲9.19％，收93.9元。

美銀證券認為，短期來看，世界對營收成長、毛利率的展望趨正面，長期價值又得到現金殖利率的支撐，伴隨可望進軍12吋晶圓代工市場，看好營運動能可延續到下半年，給予110元推測合理股價。