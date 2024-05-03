股東會行情開跑 重量級指標股吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

5月召開股東會的重量級公司

台股迎來股東會旺季，5月共有675家上市櫃公司陸續登場，包括貨櫃三雄、聯發科（2454）、航空雙雄、緯創（3231）、仁寶（2324）等重量級指標股，法人認為，股東會為股東少數可以直接面對經營高層的機會，預期景氣復甦、AI應用等議題將是市場聚焦重心，醞釀股東會行情。

時序進入5月，上市櫃股東會密集召開期間揭開序幕，台新投顧副總經理黃文清指出，近期市場關注美超級財報周，觀察AMD、SuperMicro、Qualcomm與Apple等指標股皆進行法說，台系供應鏈短線波動難免，不過中長期趨勢持偏多，後續可望由股東會行情接棒而起，各公司高層釋出對今年營運最新看法至關重要。

據統計，5月底前將召開股東會的上市櫃公司共有675家，其中，重量級指標股由運輸類股打頭陣，台灣高鐵23日率先登場，而航運三雄陽明股東會訂在24日；萬海、長榮28日同步召開，聚焦運價走勢與供需動態調整，以及在紅海危機未見緩解情況下，合約價調漲機率相對較大。

另外，航空雙雄長榮航、華航分別在29、30日召開股東會，高度關注後疫情時代下，航空客、貨運需求，以及中國大陸拋出恢復兩岸直航等議題，且近期資金明顯轉至非電族群，長榮航、華航扮演三大法人大舉買超標的，吸引外界目光。

而在電子權值股部分，聯發科5月27日股東會登場，電子五哥中緯創30日召開、鴻海、仁寶、宏碁皆訂於31日進行，為5月股東會行情壓軸大戲，投資人聚焦在AI應用相關的AI手機、AI PC最新發展，預料有機會為6月初舉辦的Computex展率先增添市場熱度。

推薦閱讀 高通聯發科車用晶片 再闢新戰場

推薦閱讀 緯創衝營收 點名3高毛利事業