陸港股連動ETF 漲聲響起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

9檔人氣指標陸港股ETF

挾著國際資金回流、呈現溫和成長等利多，香港恆生指數及國企參考指數2日齊步大漲逾2％，帶動在台股上市、與港股連動的ETF，富邦恒生國企正2（00665L）、復華香港正2（00650L）等同步大漲逾5％；投信專家建議，陸港股市應從谷底緩步回升，建議逢低分批布局。

儘管陸股因五一勞動節休市到下周一開市交易，相關的陸股ETF也同受激勵，富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2、富邦恒生國企及中信中國50等均爆量三成至1.5倍，股價同步大漲2.5％～5.5％。

國泰投信ETF研究團隊表示，陸港股市之前因外資持續流出的情形大幅改善，加上市場對美國聯準會（Fed）降息時程預期延後，可看到外資資金近期呈現流入，支撐近期陸股表現相對其他歐美市場來的好。

國泰投信ETF研究團隊指出，進一步觀察中國大陸最新公布的PMI數據，官方製造業已連續第二個月高於榮枯線，經濟表現整體有趨好的情況，目前大陸進入五一長假，可望延續4月清明假期的消費產業成長，市場整體表現受到看好，市場應已逐漸從谷底緩步爬升，投資人可關注假期帶動的消費性題材。

復華香港正2ETF經理人廖崇文表示，隨企業獲利漸有起色，預期下半年隨景氣回穩，大陸出口及企業營運可望進一步改善，加以近期市場風險情緒改善，帶動資金回流陸港兩市，推升恆生、上證等主要指數反彈，並站回月、季、半年及年線之上，由於陸港兩市基期相對較低，可留意後續總體經濟發展，逢低分批布局。

另有投信業者認為，中國大陸整體經濟復甦緩慢，房地產與內需不足的問題仍待解決。陸官方政府為提升整體經濟，陸續推動融資的「綠色通道」，惟政策實際效力尚需時間發酵。