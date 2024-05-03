關注GB200液冷零組件新商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際金融分析：此次聯準會FOMC會議聲明稿主要有二個調整，一為如市場預期提到近期通膨缺乏進一步改善，另一是放緩資產負債表縮減速度較市場預期略多；主席鮑爾在記者會也如預期釋出包括仍處限制利率內、加息不是目前基調，但承認通膨朝向2％目標的信心的確受到影響，明確指出聯準會需要更長時間獲取信心。以本次會議前市場已預期聯準會將轉向鷹派，反而會後短期利空出盡可能性高，反映於2年期公債殖利率不漲反跌。

AIGC發展方面，輝達（NVIDIA）的GTC大會無疑是近期重頭戲，除推出Balckwell架構B200/GB200外，還打造了人形機器人所需的完整系統工具，包括通用基礎模型Progect GR00T、晶片Jetson Thor與開發平台Issac等。OpenAI近期也傳出正與Apple商談，欲將其AI技術導入iPhone，若能拿下iOS生態，對OpenAI營運與影響力如虎添翼；Google則推出自研新一代TPU v5p與CPU Axion，希望能分散對NVIDIA的依賴。

Meta也推出新一代大模型Llama3，預計後續推出400B參數版本效能將能比肩GPT-4，成為第一個追上GPT-4的開源模型；AMZN在財報會議上說已將自研晶片運用在Anthropic未來的訓練與推理上；Musk旗下的xAI 4/13也推出第一個多模態大模型Grok-1.5V，得益於Tesla自駕數據積累，其在真實物理世界的理解能力遠超行業其他模型。

大陸方面，在美國處處限制下也仍積極發展，AI獨角獸Moonshot AI推出的聊天機器人kimichat，藉其專注於長文本能力的差異化策略，用戶快速增長已與領先者文心一言分庭抗禮、另一家AI獨角獸秘塔AI，號稱中國版Perplexity.ai，則藉由提供更精準的搜索，流量亦快速上升緊追前兩者。

輝達Blackwell GPU為其歷代更新變化最大，首度加入雙芯片CoWoS、液冷散熱設計及SerDes直逼Networking ASIC等，再加上NVSwitch讓Cluster性能提升；GB200結合Grace CPU記憶體及芯片互聯技術推論算力遠超過其他AI ASIC方案，以目前發展看來輝達獨強GenAI領域很難被打破。

關注輝達解決方案，包括芯片、GB200液冷散熱以及ODM供應鏈等；芯片相關方面，台積電先進製程及CoWoS、海力士HBM為受惠業者，美光今年將加入供應HBM3e；另Blackwell GPU採用 CoWoS-L面積翻倍增加，構裝採均熱片設計，相較Hopper GPU採Stiffener ring且材質也有所改變，產品報價將增加數倍，健策直接受惠。

GB200散熱由氣冷轉為液冷，散熱系統報價將提升10倍以上，除奇鋐、雙鴻等爭取商機外，同時也帶來更多精密金屬加工及其他零組件商機，包括風扇、UQD快接頭、CDM分歧管、液冷機櫃、1/2U機箱、CDU、DC Pump、板式交換器、冷卻液、鰭管熱交換器等。奇鋐優勢在提供一站式解決方案，加上子公司富世達投入1-4U滑軌及UQD業務，奇鋐在GB200競爭力更加完整。

另外，SMIC第二季出貨H100直接液體冷卻DLC Rack方案，受惠供應鏈包括水冷板雙鴻、台達電等，其中高力更獨家供貨CDM，Nidec則提供CDU解決方案等。此外晟銘電長期配合廣達Server機箱業務，今年已開始供應廣達AI Server機箱，且加入廣達GB200 ODM液冷機櫃、機箱及CDU相關業務，未來營運動能值得期待。