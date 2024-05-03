義隆電：AI PC最快第四季發酵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

義隆近四季營運概況

觸控晶片廠商義隆電（2458）2日舉辦法說會，以產品競爭優勢，成為AI PC最大贏家。董事長葉儀晧認為，AI PC最快第四季發酵，端視終端應用發展速度；儘管市場看法分歧，不過AI PC 9成採用義隆電產品，下半年市場反應正面。

義隆電強調，客戶持續拉貨中，第二季延續力佳、主要反映供應鏈回補庫存需求；法人預估，庫存逐步正常化，拉貨動能回歸，整體營收將有望逐季成長。

義隆電首季合併營收為31.06億元，年增29.1％；毛利率47.9％、，稅後純益6.83萬元，年增122.5％，EPS 2.4元；處長劉代銘指出，客戶於本季持續拉貨，市場能見度約1至2個月，第二季合併營收將介於30億至33億元區間，毛利率約47％至49％，營益率21.3％至25.7％。

展望下半年，在觸控螢幕與觸控板控制晶片成長帶動下，表現將優於上半年；另外Chromebook出貨回歸成長，上半年將達去年8成水準；MCU則因陸系業者搶市、動能疲弱，然占比約低個位數，而指紋辨識產品則因少數客戶轉到臉部辨識，成長偏弱。

葉儀晧分析，市場對AI PC終端應用尚未熟悉，因此估計最快在第四季才會放量，儘管也有業者認為要到明年上半年；不過義隆以技術優勢，打入9成之AI PC市場，表現將優於業界平均水準。義隆以模組方案提供客戶，難度較單純提供IC高很多，不過也享有較高之產品價值。

電子書市場更獲得斬獲，葉儀晧表示，除原本歐美系兩家客戶外，第二季再打入前三大電子書廠之一，不過因電子書面板缺貨影響，產品出貨有遞延情況。公司除觸控外，也提供觸控筆之電容IC，擴大整體營收規模；儘管目前電磁式效能較佳，然而，效能逐步拉近、且在成本優勢之下，業者開始擴大採用。

股利政策部分，義隆今年上半發放之股利稍低於過往，公司解釋主要是考量竹北新大樓所需，不過下半年第四季所發放之配息，將有望達八成以上。