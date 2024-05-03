富邦媒Q1營收 寫同期新高

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富邦媒近五季EPS

富邦媒（8454）2日董事會通過第一季財報，合併營收約268.8億元，年增7％，雖面臨高基期，仍續寫同期新高，並繳出單季歷史第三高的成績單，表現優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2％，歸屬於母公司業主之稅後純益9.1億元，每股稅後純益（EPS）3.78元。

第一季momo網路購物營運表現，持續創下單季歷史同期新高，年增7.2％，美妝與保健、運動與休閒、家居、3C與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健的營運成長。而關鍵消費者指標也持續呈現上升趨勢。第一季momo有購會員數較去年同期成長超過7％。

展望第二季，富邦媒表示，母親節商機承接買氣，momo「七大品類日」輪番登場，並聯手28家銀行祭出最高10％、疊加滿額加碼3.5％，以及當日累積消費滿額加贈mo幣的促銷活動，可望成為挹注第二季營收獲利成長的重要動能。

momo全新「mo店+」亦正式上線營運，目前規畫第一階段招商將邀請流行服飾、居家用品、食品、3C裝置配件等店家加入，並由富邦媒支援物流配送、支付金流、輔導行銷，以專屬直營品牌線上店定位，為富邦媒營收獲利再成長推一把。

富邦媒連續兩年營收突破千億元，去年受到疫後紅利退燒，整體電商產業成長幅度不若2022年及2021年，富邦媒總經理谷元宏2日表示，2024年預期整體電商景氣將恢復以往成長動能，富邦媒今年會透過「mo店+」、廣告及直播三大策略，力拚2024年營收「一季比一季好」。

而儘管統一投資Yahoo台灣，加上酷澎擴大對台投資，市場解讀將挑戰富邦媒龍頭地位，然富邦媒正面看待，認為大家一起拱大市場，可以加速台灣整體電商市場成長速度。目前台灣電商滲透率約12％，相較其他國家滲透率約20％至30％，仍有很大成長空間。