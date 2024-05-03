全年穩健成長 毅嘉4月業績 年月雙增

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受惠於車用產品需求穩定，毅嘉（2402）4月營收7.51億元，月增10％，年增11％，整體營運持續穩健增溫。展望後市，毅嘉指出，車用電子市場的展望正向且樂觀，今年營運可望穩健成長。

觀察4月營收產品分布，毅嘉表示，軟板整合元件產品營收為6.14億元，機構整合元件產品營收1.41億元。

毅嘉日前公布第一季自結合併營收金額約19.99億元，較去年同期增加4％，合併毛利率14％，合併營業淨利為8,222萬元，合併稅前淨利為1.07億元，整體獲利較去年同期呈現三率三升的趨勢，單季獲利也來到近十年最佳水準，每股稅前盈餘約0.36元。

展望第二季營運，毅嘉指出，雖然2024年車市遞延交車的紅利趨緩，多數車廠對於車市銷售的看法轉趨保守，但是純電車市場仍在持續擴大成長，而公司在車用產品市場的滲透率仍然持續穩健提升，預計2024年整體營運將逐季增溫，全年度的營收及獲利有機會續攀高峰。

另外，為了布局車用領域，毅嘉持續擴張產能，今年3月公告將斥資2,000萬美元（約新台幣6.2億元）於馬來西亞成立第二間子公司，主要以車用領域為主，生產軟板打件、硬板打件和機構整合元件等。

毅嘉補充，此次投資2,000萬美元涵蓋今年資本支出內，往年資本支出金額約2到3億元，而今年資本支出因投資關係，預計高出往年。目前全球共計三座製造基地，涵蓋台灣、中國與馬來西亞，未來產能擴充會先以馬來西亞為主，往後三年支出約15億元，多數都將用於投資馬來西亞。目前中國大陸產能仍然高達90％，而馬來西亞和台灣則占10％，期望2026非中國產能可以增加至15％左右。