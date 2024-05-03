富采調體質 力求輕裝上陣

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富采（3714）3日舉行法說會，公司上傳營業報告書，董事長彭双浪指出，除了聚焦車用、先進顯示、智能感測三大應用之外，重申透過集團組織優化整合及各項轉投資事業盤整來提升運營效率，讓集團能夠輕裝上陣，應對未來不同的挑戰。

富采將於本月24日舉行股東常會，除了通過各項議案之外，由於截至民國112年12月31日止，富采累積虧損68.15億元已達實收資本額的二分之一，依據公司法第211條第一項規定，應於最近一次股東會報告。

富采表示，累積虧損達實收資本額二分之一主要係因112年依國際會計準則第36號公報進行資產減損評估，認列減損損失金額新台幣34.76億元，惟本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

富采董事長彭双浪在營運報告書中指出，在大環境不理想、整體營運面臨諸多挑戰下，公司積極有效地管理現金流與資本支出，以保有健康的財務結構；同時，透過集團組織優化整合及各項轉投資事業盤整來提升運營效率，讓集團能夠輕裝上陣，應對未來不同的挑戰。

回顧2023年，富采營運面臨嚴峻考驗，全球消費市場需求受到通貨膨脹、升息、產業庫存調整及客戶需求急降的影響；加上戰爭、地緣政治、極端氣候等因素，致使2023年全集團合併營收約223.1億元，較2022年減少22.8％；營業淨損新台幣40億元，此外集團針對商譽及閒置資產提列減損，以及轉投資認列損益，致2023年度歸屬於母公司業主之淨損新台幣67.8億元，基本每股虧損（EPS）新台幣9.02元。

彭双浪接任董事長以來，持續清理富采不良資產，除提列資產減損之外，上周董事會通過斥資4.5億元自環宇-KY買回晶成39％股權，並將微電設備出售給環宇-KY，並持續持有環宇-KY 22％股權。