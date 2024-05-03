汎德永業 Q1營收獲利站高崗

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受惠BMW、保時捷雙品牌豪車業績火熱，汎德永業（2247）第一季財報大豐收，單季營收134.69億元、年增10.93％，營業利益5.16億元、年增2.64％，稅後純益4.22億元、年增3.94％，每股稅後純益（EPS）5.22元，皆創同期新高。

汎德永業表示，目前雙品牌在手新車訂單皆維持高水位，在船運正常到港交車挹注下，汎德永業亦樂觀第二季業績續維持成長動能。

汎德永業分析，旗下兩大經銷品牌第一季買氣相當高，訂單無虞，且在新展間開幕助力下，維修保養業務營運亦維持穩健挹注，共同推升第一季營業毛利達14.55億元，年增5.92％。

汎德永業指出，保時捷第一季在台銷售持續熱絡，加以新車到港穩定，經典911、718跑車，及熱賣豪華休旅車Cayenne、Cayenne Coupe皆於本季大量交車。

此外，保時捷其他包括Macan、Panamera、純電Taycan車系等銷量亦維持穩定成長，也推升台灣保時捷在第一季銷量達1,409輛、年增19％，優於品牌在全球整體銷售表現。

汎德永業指出，今年保時捷即將在台推出有史以來最強大的產品陣容，下半年將發表首款純電休旅全新Macan EV，及性能大幅升級的全新Taycan 2，目前公司在手訂單數量大幅成長，也正積極與原廠爭取更多配額，以滿足市場對於豪華電動車的需求。

BMW部分，汎德永業表示，今年收單表現持續強勁，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第二季遞延的船運到港後，BMW交車數量可望恢復正常水準。

此外，汎德永業指出，BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第二季新車大量到港後，累積待交訂單即能逐步交車消化，進一步挹注公司業績成長，因此樂觀第二季業績動能。