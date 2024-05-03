億豐首季每股賺4.88元

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億豐（8464）受惠精實生產管理效率提升，及直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，第一季財報亮眼，首季合併營收63.13億元、年增4.1％，加上美元升值帶來匯兌利益2.7億元，推升稅後純益達14.29億元、年增26.6％，EPS達4.88元。

億豐表示，由於生產管理效率提升、直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，使得第一季毛利率維持在54.1％高檔，僅略低去年同期的54.9％。億豐墨西哥廠因短鏈產能持續提升，有助於節省客製化窗簾的運輸費用，使得今年第一季營業利益率上升0.4個百分點至24.4％，連帶推升首季營業利益達15.4億元、年增5.5％。

億豐指出，第一季因美元升值帶來匯兌利益2.7億元，優於去年同期匯兌損失0.7億元，添加獲利動能。

展望第二季，億豐表示，各大零售商客戶對固定尺寸窗簾的庫存補充需求，將有助柬埔寨廠產能維持高檔；下半年成長動能將來自完工投產的墨西哥二期廠貢獻，預計可提升客製化窗簾產能2成，就近銷往美國市場。另在歐洲市場，億豐客製化窗簾已透過電商通路販賣給終端客戶，減少交貨流程。

在商品創新方面，億豐已升級電動窗簾產品，開始提供更完整的智慧家居解決方案，包括支持Apple HomeKit、Amazon Alexa及Google Home的語音控制和遠端控制電動窗簾功能。億豐指出，安全無拉繩手動窗簾對家中有幼童、寵物的用戶需求大，億豐因加入多款新穎的布料，看好電動窗簾成為今年重要成長動能。