興富發推微型商辦 營運添動能

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興富發近年財報

興富發（2542）揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」2日登場，總銷約83億元，主力坪數25～45坪，潛銷期間已售約6成，預計2028年完工交屋、貢獻營收。目前興富發已布局新北、台中、高雄三都微型辦公案總計五筆、可售金額逾千億元，可望在全台遍地開花。

看好年輕人創業需求，網紅經濟大崛起，興富發近年積極布局微型辦公市場，首發案選在台中七期，2日正式推出「市政萬象廣場」，打造微型型創業辦公基地，以滿足年輕人創業的需求。

興富發主委王建騏指出，該案設定入手門檻約總價2,000萬元，可自用、可出租，且不受豪宅貸款管制上限4,000萬元的限制；貸款利率方面僅略高於住宅，約2.2％～2.3％。

興富發表示，看好小型辦公需求，集團目前已在全台規畫推出五筆微型辦公案，除「市政萬象廣場」外，包括有台中七期惠民、新北新莊副都心、高雄特貿三及規畫中的七期惠國88案，可售金額總計約有1,052億元。

興富發建設將2024年視為商辦元年，微型商辦首發案「市政萬象廣場」除滿足年輕人創業需求，在這波市場熱錢浪潮來襲，也成為市場置產首選。

興富發第一季營收52.1億元、年減42.78％，接下來將有6筆新案交屋，包括一度停工的「文心愛悅」總銷67億元、「興富發T1」76億元、「站前新銳」149億元、「愛琴海」61億元、「愛琴河左岸」55億元、「興富發博愛」26億元；其中「興富發博愛」能實際交屋時間可能落在明年，以此估今年可完工量逾400億元。