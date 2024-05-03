美利達股價跳水 自行車族群受累

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外資券商針對美利達（9914）提出評價已滿足，且去庫存進度浮現不確定性，將投資評等由「買進」降為「劣於大盤」，導致美利達2日盤中股價跌逾4％，最低來到225元，拖累自行車族群，巨大（9921）、桂盟（5306）、明係（6804）、利奇（1517）、日馳（1526）等股價均收黑。

美利達受惠歐美客戶庫存降低、訂單回溫，3月產能利用率明顯提升，3月營收表現優於法人預期。法人表示，美利達在高階自行車需求暢旺，部分車款供不應求，尤其是公路車，促使美利達提高台灣廠生產量，高階車款的訂單能見度已到今年6月，顯示市場對高階產品的強烈需求。惟預期美利達上半年營運仍將處於衰退狀態，下半年在庫存逐漸去化下，則有望迎來年增態勢。

法人表示，以庫存去化狀況相對較佳的桂盟來看，去年底存貨金額已經回到2019年的水準，對於中高階自行車的營收展望也相對樂觀；此外，全球變速器龍頭製造商Shimano今年第一季財報優於預期，市場關注的庫存水位，則已連續第三個季度下滑。因此，對於美利達下半年營收給出年增15％的樂觀看法。

法人指出，考量現階段自行車產業谷底已進入尾聲，產業庫存堆積議題與營運狀況均較去年明顯改善，隨著產業下半年更明確地步入上升循環，美利達的營運數字、評價也望同步獲得提升。

值得一提的是，在高階公路車持續熱銷帶動下，大陸自行車市場需求依舊穩健。投顧業者認為，由於大陸市場毛利率較高，有利於台灣自行車產業的獲利提升。