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鋼市回溫 鋼聯樂看營運成長

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全球經濟可望軟著陸，中國大陸製造業逐漸復甦，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）指出，國際鋅價走勢預期往上，加上手中廢棄物處理量增加，審慎樂觀今年營運可望逐季好轉。受惠於鋼市景氣回溫，鋼聯今年首季稅後純益1.3億元、年成長52.22％，EPS達1.17元。

鋼聯營收來自集塵灰收集後取得的氧化鋅銷售收入，及客戶廢棄物再利用收入。鋼聯指出，世界鋼鐵協會預期2024～2025年鋼市將持續增長，國內鋼鐵業景氣佳將有助於氧化鋅業務。

展望今年營運，鋼聯指出，新增多項含鋅廢棄物、有助提升產品產量；氧化鋅加工費今年由每噸274美元降到165美元，為近三年來最低，有利獲利增加。另，海外經濟的軟著陸和大陸國內製造業的復甦，預期國際鋅價年均價將優於第一季，市場也預期今年鋅價可望逐季攀升。

廢棄物處理業務方面，鋼聯指出，電鍍含鋅脫水污泥已取得通案許可，可收受全台電鍍污泥；焚化飛灰（提供市場更佳去化管道）已取得三家公民營焚化廠標案。其他熱值廢棄物合作，已有科技廠及營建廠個案審查中。化工廠及輪胎廠已取得個案許可，待變更固定污染源許可。

至於預拌混凝土銷售業務，鋼聯指出，今年混凝土產品預計年產6.7萬立方米，第一季混凝土銷售2.09萬立方米，季目標達成率有144％。

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