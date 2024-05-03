網銀 6.4億買橘子子公司持股

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遊戲橘子近五季財報

橘子（6180）5月2日在櫃買中心召開重大訊息說明會，將旗下點數金流子公司樂點股份有限公司（GASH）16％的普通股權，售予網銀國際，總交易金額為6.4億元，平均每股價格為266元。網銀則表示，入股樂點（GASH）成為其夥伴，將為網銀國際泛娛樂事業版圖再添生力軍。

橘子5月2日亦公告第一季財報，受惠於旗下人氣遊戲「新楓之谷」第一季進行歷年最大規模改版及農曆春節旺季的效益，加上既有的「天堂」遊戲睽違三年推出的全新重點角色，帶動第一季玩家活躍度大幅提高。兩大主力遊戲均呈現雙位數的成長，推升第一季營收達33.3億元，年增10％，營業毛利為4.3億元，年增13％、營業利益為5.3億元，年增18％、歸屬母公司業主稅後淨利為4億元，年增20％。第一季每股稅後純益（EPS）2.31元，EPS創近六季以來新高。

值得一提的是，第一季受惠人氣端遊營收比重提升，帶動營業毛利、營業利益，創歷史同期次高。

橘子5月2日董事會亦通過重要議案，決議出售子公司樂點16％股權予網銀國際。該公司表示，主要著眼於長期營運考量，將引進產業策略投資人。而初期將整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，並擴大應用場景和規模。

橘子強調，網銀國際為該公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共識，期許可透過合作進一步將市場資源整合，達成產業共好的目標。

樂點股權出售給網銀國際後，將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時，橘子將視實際情況，由董事會決議是否行使優先認購權，如屆時未行使優先認購權，待增資案完成後，橘子對樂點的持股比例預計從74％降至50％以下。

但橘子強調，未來對樂點將保有一定的持股份額，未來會與網銀持續深化合作關係，共同爭取更大市場效益。