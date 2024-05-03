國防訂單旺 全訊Q1績昂

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軍用功率放大器（PA）全訊（5222）2日同步公布2024年第一季財報及4月營收，受惠國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，單季稅後純益7,105萬元，改寫歷年同期新高；而4月營收則是以1.08億元，創下2024年新高紀錄，月增14.67％、年增3.04％，為2024年來單月營收首度突破億元大關。

全訊2024年第一季營收、獲利再創佳績，單季營收2.78億元、稅後純益7,105萬元，均創歷年同期新高，且分別較2023年同期增加25.19％及54.66％，每股稅後純益（EPS）0.96元；而4月營收則以1.08億元改寫2024年新高，累計前四月營收達3.86億元，年成長18.1％，則改寫歷年同期高。

展望2024年營運，全訊看好，受惠政府國防自主及科技國防政策持續戮力推動，將帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨量成長，加上新開發的太空及商用低軌道衛星通訊新品訂單與出貨量增溫，以及海外軍工客戶新款高階氮化鎵SSPA模組，2024年開始放量出貨，全年營收表現可望持續走強。

全訊除持續爭取國防標案及國際訂單外，也積極拓展防禦型軍工產品出貨類型，近期已成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，上述利基型產品技術門檻與毛利率高，可望進一步挹注營收及獲利貢獻。

而國際地緣政治情勢變化也帶動全訊海外客戶需求增溫，其自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品，已受到國際軍工大廠客戶青睞並接獲初步訂單，以目前客戶訂單來看，2024年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較2023年成長。

此外，全訊為積極開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場，3月於國際太空衛星展會，展示自主研發製造的28Ghz Ka頻段MMIC，以及為太空中心開發的－低軌道衛星（LEO）合成孔徑雷達（SAR）用的X頻段近千瓦SSPA模組，目前已與幾家美、日衛星設備客戶洽商，近期可望進入產品制定與規格測試階段。