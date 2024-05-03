永信建、皇昌等16檔營建股 逆勢攻高

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台股5月2日收盤大跌174點，收在20,222點，跌破月線支撐，但擁有大都更時代及高殖利率雙重題材永信建（5508）價量同步創歷史新高，股價收漲停225.5元，攜手瑞儀（6176）等共32檔上市櫃股價齊步攻頂，營建股遍地開花、占了16檔。

據統計，股價收盤創上市櫃來新高股，以傳產股居大宗，並以建材營造股為最多，包括華友聯、皇昌、華固、潤弘、欣陸、達麗、三發地產、綠意、晶悅、聯上、富宇、坤悅、亞昕、永信建、新潤、富旺等16檔、占半數。

至於，非電族群還有南寶、五福、宏全、方土霖、太普高、泰金-KY，以及金融股有新產及元大期兩檔，至於電子股股價創高則只有瑞儀、矽格、德律、晉泰、尼得科超眾、光聖、群翊、至上等八檔。

美國宣布6月開始縮表，另依FedWatch顯示，預期首次降息時間延後至年底，全年僅降息1碼，受此利空衝擊，美股半導體股出現大跌，台股2日開盤電子股相對承壓，資金重返非電族群，營建股重振雄風強攻，收盤有多檔攻上漲停。

403花蓮強震，震出災後重建及大都更時代題材，長期不被市場眷顧的上市櫃建材營造股，終於重拾投資人信心，搭上這波多頭列車，建材營造股大噴發，上市櫃類股指數同步創歷史新高。

不過，統計法人5月2日買超股中，並未明顯加碼創高股，買超千張以上有矽格、至上、皇昌及永信建，前兩檔為電子股、後兩檔為營造股，各買超6,727張、3,884張、2,810張及1,054張。

對此，專家則表示，隨著營建股大漲一波之後，建議投資人不要過度追高股。