喜臨門 生技廠逆勢漲

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生技廠營運利基

衛福部公告5月起癌症NGS納健保，再生醫療雙法加速立法，激勵包括訊聯（1784）、訊聯基因（4160）、基米（4195）等幹細胞儲存、檢測廠2日股價逆勢走揚，其中訊聯基因更強登漲停。訊聯針對衛福部核可67家「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」，力推乳癌、卵巢癌等婦癌科別及血液腫瘤科，力拚擴大耕耘版圖。

訊聯脂肪幹細胞獲准計畫案數占全台5成，外泌體市場攻進醫美、皮膚、毛髮機構；搭配訊聯基因深耕精準健康、次世代基因定序（NGS）等，強化利基能量。

訊聯表示，公司擁有衛福部核定實驗室檢測開發（LDTs）認證通過的實驗室，也有NGS乳癌、卵巢癌BRCA基因等不同產品的癌症檢測。雖然現階段健保暫不給付液態切片（Liquid Biopsy），運用液態切片協助癌症術後追蹤，可補實體腫瘤檢測的不足，仍是訊聯方向。

基米今年提出包括癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測，及代謝遺傳與罕病基因檢測等5項LDTs申請案，力拚搶攻次世代基因定序（NGS）納入健保後的LDTs實驗室需求與高階檢測商機。另與Thermo Fisher Scientific（賽默飛世爾）簽署獨家代理合約，取得其實驗室系列部分產品（LPD）台灣區專屬銷售權，強化代理線產品組合。

金萬林-創（6645）與學研機構合作包括癌症檢測與代謝體檢測、糖尿病前期代謝體檢測、長新冠評估代謝體檢測、健康人與亞健康人代謝體檢測、血癌及婦癌與HRD等產品。以血液檢體對特定基因序列，進行次世代基因定序，旗下LDTs認證精準醫療分子檢測實驗室，與各癌症檢測中心、醫療院所、健檢中心合作，擴大市場。