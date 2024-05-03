台指期 外資空單加碼

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受美股近日表現偏弱影響，台股2日開低後向下走軟，盤面上賣壓來自電子族群，由金融、傳產股扮演撐盤要角，加權指數終場下跌174點或0.85％、收在20,222點；台指期下跌122點至20,291點，正價差擴大至68.56點，電子期正價差擴至3.14點，金融期正價差縮至5.8點。

在台指期淨部位方面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,133口至7,946口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,806口至17,541口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,585口至7,132口。

永豐期貨指出，觀察台股2日量能略有放大，日K連兩日下跌，小幅跌破月線，市場將聚焦美國4月非農就業數據；由於美股目前月、季線死亡交叉，若就業數據無明顯降溫，恐對美股不利，可能同步拖累台股近期表現。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.41降至1.29。期交所VIX指數小幅下降0.31點至17.94點，整體選擇權籌碼面繼續呈現中性狀態。

元富期貨表示，台指連續兩個交易日回檔，再次失守月線，所幸下跌未出現帶量的情形，且目前類股輪動明顯，漲停家數仍然很多，維持多方控盤，後續須留意美國非農就業數據、科技股財報及台股法說會展望。