工具機雙雄回春 法人力捧

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工具機千金股亞德客-KY（1590）公告首季財報，受惠獲利率超前且認列匯兌利益，單季每股稅後純益（EPS）9.15元，凱基投顧與大和資本證券等調高股價預期；工具機雙雄之一的上銀（2049）最近股價雖出現拉回，但法人對產業復甦仍持正面看法。

凱基投顧指出，亞德客-KY氣動元件產能利用率目前處於100％滿載，公司預期電子產業需求將進一步升溫，未來幾季可望維持雙位數成長，汽車應用則受惠於市占率擴張，將持續向上。在更多新產品上市深化客戶滲透率帶動下，亞德客-KY經營管理階層看好今年氣動元件營收將年增逾10％。

雖然線性滑軌業務尚未出現顯著復甦，且台灣同業調降產品價格後，亞德客-KY線性滑軌價差縮小，但法人維持工業自動化產業已進入上升周期的看法，預期來自工具機與消費性電子客戶的訂單逐漸改善，加上氣動元件市占率擴張，凱基投顧預估，亞德客-KY的2024～2026年獲利將年複合成長13％，可望推升股價。

投顧法人提出，觀察日本工具機協會（JMTBA）每月訂單變化，作為產業周期循環的判斷，參照過去20年數據，平均上升周期約20～25個月，下降周期則約15～25個月。歷經二年的衰退，目前已見到JMTBA數據近月年減幅收斂，由2023年第二季的年減2成以上，收斂至年減1成，推測近期工具機產業循環落底，後進入另一個上升循環。

投顧指出，鑒於訂單復甦與價格展望有利，相信繼過去獲利衰退一年半後，上銀業績將在第二季恢復成長動能，帶動2024年獲利增長。