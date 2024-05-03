致伸、振曜擁利多 股價蠢動

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致伸（4915）、振曜（6143）等中小型電子股，在利多題材加持下，股價有望向上表態。

致伸近年減少低毛利率產品出貨，帶動產品組合轉佳、毛利率提升，且因成本管控得宜，獲利表現穩定。今年首季營收比重以資訊產品占53％最高、智慧生活21％、車用／智慧物聯26％。法人看好，隨著AI邊緣運算發展，將提升智慧物聯相關產品如社區安全、警用相機、無人機、車隊管理、智慧門鎖等應用需求。

整體來看，致伸今年營收年增率可望轉正，在聲學部分，手機相機模組出貨已降很低，TWS比重下滑，但產品組合優化，帶動相關產品毛利率由過往的個位數提升至雙位數水準；資訊產品則期待下半年AI PC應用可帶動企業換機，預期資訊產品2024年營收個位數成長；車用／智慧物聯新專案預期下半年陸續挹注營收，營收貢獻估雙位數增幅。

振曜受惠Kobo推出新款小機種爆量預購，並收到大尺寸備貨須同步調升，kobo原預計今年彩機銷售台數為100萬台，在市場需求大幅成長下，預估增加30％～50％備貨，有利公司營運表現。

法人分析，相關電子書品牌廠商觀察到kobo彩機熱銷預購趨勢，因而開始聯繫振曜規劃產能產線，呈現搶市占與搶產能的情況，振曜主要產線被kobo訂下，規劃在中國大陸添加電子書產線。

公司原先預估今年彩機增長量為20％，現階段透過加班生產，預期達到50％增長，第四季中國大陸新增產線則將可將目前10萬台產能提升至20萬台。