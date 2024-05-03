冠德、雲品獲利衝 交投活絡

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冠德（2520）以及雲品（2748）各擁題材，近期維持交投活絡。冠德今年有三重心天匯完工交屋入帳等利多，2日股價收高60元，上漲6.57％；雲品受惠三大業務仍朝正向發展，法人給予買進評等，股價震盪收75.3元，小漲0.67％。

冠德今年將有總銷130億元的三重心天匯完工交屋入帳，今年受惠新青安發酵、股市上漲帶來顯著財富效果、電價調漲／碳稅議題引發抗通膨預期心理，銷售率自去年底的55％提升至70％。

法人上修冠德三重心天匯今年認列進度自原先的75％至90％，再加計先前完工的成屋銷售案—台北市大直湛、安沐居、冠德信義豪宅案持續去化與遞延交屋以及營造、百貨事業營收貢獻，法人估計冠德今年營收有望年增6成，獲利將年增9成以上，營收、獲利皆將創歷史新高。

法人認為雲品今年營運表現依舊看好。儘管農曆新年之後遭遇兩岸旅遊開放的反覆以及食安議題等風波，但三大業務仍朝正向發展，台北君品酒店首季住房率上升至近80％，順利轉虧為盈，日月潭雲品酒店營運不再有裝修影響以及館外餐飲業務繼續成長，宴會訂單需求更強，君品Collection委外經營據點持續增加。法人小幅上修今年獲利約40％，預估今年EPS可達4.96元。