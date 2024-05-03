降溫ETF金管會大修躍進計劃

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鼓勵投信躍進計劃近四年申請認可狀況

為降溫ETF，金管會再出手。證期局副局長黃厚銘2日指出，為鼓勵投信發展主動式管理基金、不要太偏重ETF，將修正「鼓勵投信躍進計劃」，未來在投研能力，ETF檔數、規模、平均報酬率、近三年投研團隊人數計算時，都將排除ETF，6月申請就適用，去年獲認可的元大、國泰、第一金等三家投信，若以新標準看，有一家將無法達標。

黃厚銘表示，修正躍進計劃已參採業者意見、蒐集各方資料，主要有三大考量，一是主動式操作管理基金的發展，較有助提升我國資產管理人才的投研能力；二近年採被動式管理的基金發展及規模快速成長；三為鼓勵投信產品策略衡平發展及積極提升投研能力，故在躍進計劃審核指標上，調整為以主動式基金作計算基準。

這次修正投研能力相關指標，共四大重點，一有關投信基金複委任或委託海外顧問的檔數或規模比重不超過1/2，因被動式基金無須複委任或委託海外顧問，故檔數或規模計算排除被動式基金，即排除指數型基金、指數股票型基金（即ETF）及ETF連結基金等被動式基金。

二至少三種類型基金平均報酬率高於業界平均，因被動式基金報酬率是受其追蹤指數所投資成分證券的市場波動影響，所以也修正為僅限主動式基金。

三近三年投研團隊達一定人數或比重，且人數及平均資產管理規模皆成長，修正為不包含被動式基金經理人，且近三年投研團隊年平均人數由現行標準25人修正為20人，投研人數占總員工人數占比由現行標準20％修正為15％；屬大型投信適用的投研團隊人數由現行標準75人修正為60人；平均資產管理規模由「不含貨幣市場基金（MMF）」修正為不含MMF及被動式基金；針對中小型投信的投研團隊人數由現行標準15人修正為10人，投研人數占總員工人數占比由現行標準20％修正為15％。

四平均資產管理規模為排名前1/3或達一定金額，現行計算標準為投信業者得自行選擇適用「不含MMF」或「不含MMF及ETF」，配合指標一致性，將ETF修正為「被動式操作管理基金」。

黃厚銘強調，獲認可投信有獎勵，最常申請優惠為投資海外基金申報生效由30個營業日縮為12個營業日；每次送審投信基金檔數由一檔放寬到三檔。