台股高息ETF嚴審 新光等太久撤件

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

5月審核中的ETF與基金

國人瘋買台股高股息ETF，募集紛紛爆天量，金管會有意降溫，對台股高息ETF審查趨嚴、時間拉長，已有投信等不了、喊卡。新光投信2日宣布，因仍未取得證期局核准函，決定暫停新光台灣高息優質成長ETF的募集。

證期局副局長黃厚銘2日對此表示，對所有基金、ETF審查前後都有一致性，個案撤案，應是業者自已考量。

看好台股高息ETF前景，新光投信去年12月就送件申請新基金上市，同月15日轉證期局審查，但截至今年5月1日都還未通過，由於台股ETF很成熟，市場傳出是金管會為降溫、開始卡關新基金。

但黃厚銘強調，證期局對每檔送審基金都是「中性、中立」的，若審核時間較久，主要必須看業者送審文件是否齊備、公開說明書是否充份揭露、信託契約是否與契約範本有很大差異，過程中可能請業者補件、補件亦需要時間。ETF都是追蹤指數，證交所及櫃買中心負責審查指數，包括流動性與集中度。

黃厚銘指出，目前了解新光投信在5月2日自行撤件。撤件理由可能是因為市場變化、業者商業考量，強調是新光投信自己的判斷，證期局對所有審查採一致性標準。

證期局指出，5月還有五檔ETF審查中，除新光投信撤件外，還有一檔台股高息、三檔投資國外股或債的ETF。

今年首波台股ETF，從00939、00940，到第二波台股ETF陸續報到，包括00943、00946、00944都陸續上陣，原訂5月要報到的新光台灣高息優質成長ETF如今喊卡。

新光投信指出主動撤件原因，是原規劃上架協銷的證券商通路，已無法配合後續募集時間，再者評估基金現在募集、進場時點，可能要到6月，屆時許多企業都已配息完畢，因而撤回申請。