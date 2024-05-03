13檔台股ETF 逆風飛揚

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13檔台股ETF 2日逆勢漲

美國聯準會（Fed）決策會議結論，利率如市場預期按兵不動，加上AI等強勢股熄火，加權指數2日大跌174點，但有13檔台股ETF逆勢上漲，其中，台新永續高息中小、中信成長高股息、富邦特選高股息30等ETF漲幅均逾1％。

聯準會主席鮑爾表示，由於近期相關數據無法提振對通膨朝2％目標回落的信心，暗示高利率將維持更長一段時間，並表明下一步不太可能升息，市場預期聯準會今年第一次降息時點恐落在6月之後，降息幅度也僅為2至3碼。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）基金經理人黃鈺民認為，台股基本面長期展望仍正向，AI供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀，但預期將逐漸轉好，整體來看，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測2024年GDP重返3％以上，企業獲利年增率有機會達雙位數成長，配合下半年Fed仍有機會降息的資金行情，台股中長線仍不看淡，不建議殺低持股，反而可利用短線急跌逢低布局遭錯殺的績優股。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧指出，中信成長高股息ETF近日表現較為突出，主要由營建及電子類股二大成份股族群帶動，都更及地震災後重建議題，致營建類股躍升盤面焦點之一，自帶題材相對吸睛，激勵股價表現；二是電子類股則營運成長性佳，表現也不俗。今年4月已做第一次成份股調整，持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，投資組合由除權息淡季搶攻資本成長，轉變為著重股息累積的隊型。

元大富櫃50ETF（006201）追蹤富櫃50指數，強調網羅獲利穩健的上櫃市值前50大企業，今年以來受惠電子業庫存去化與AI相關題材，帶動半導體股價揚升。2日主要持有的力旺、世界先進，股價分別大漲4.27％、9.19％，由於櫃買偏向內資導向，且股性相對活潑，適合積極投資人布局台股波段上漲契機。