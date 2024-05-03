Fed利率不變 債券行情可期

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美國聯準會政策利率連續六次按兵不動，市場認為首次降息時間點可能延後至9月甚至第四季，今年可能也只有一次降息的機會。法人表示，延遲降息對市場並非壞事，顯示出整體經濟環境仍穩健，也將有利於金融市場後市表現，債市殖利率仍處高檔，上行風險小，投資人短線可搶息、長線則有機會賺資本利得。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，只要聯準會沒有提及需要重啟升息，就不算鷹派，因為對經濟的看法仍是強勁的就業增長與低失業率，以穩健步伐邁進，顯示經濟環境相當穩健。聯準會主席鮑爾多次重申政策利率已達峰值，及美未來幾季無需增加發債規模，為債市提供喘息機會，預估美國公債殖利率大幅上行風險有限。

在景氣和通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利於累積收益，且信用債前景相對更取決於美國經濟狀況，而非量化緊縮的步伐或聯準會行動展望的近期波動，預期過去幾周利差區間波動將仍持續，目前利率水準仍在相對高檔，預期將持續吸引長投資金進場，債市中長期表現空間可期。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民指出，美國最一旦展開降息，將為債市帶來大多頭行情，現在正是逢低布局長天期投資級債好時機。其中A投資級的信評優於BBB級，因經濟處於下行週期時，A級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現，BBB級債若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌的降評風險，且長天期債優於短天期債。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍認為，雖然聯準會升息時程遞延，不過聯準會也幾乎排除再升息可能，年內啟動降息的機會仍在，加上美國經濟表現仍穩健，歐洲出現觸底跡象，衰退疑慮淡化，目前正朝軟著陸的情境邁進，債市投資趨勢短空長多下，信用債表現仍可期待，其中非投資等級債因發債企業財務穩健，違約風險仍處低位，又具有收益優勢，具備長期投資價值，故仍可望吸引資金配置，表現仍不看淡。