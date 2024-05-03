全球股債震盪 布局組合基金

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主要資產展望及觀察重點

地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，這次會議利率還是按兵不動，市場情緒續左右股債表現。法人表示，美股財報即將展開，預計為股市添利多，美債殖利率攀升，但今年仍有降息機會，依舊看好債市表現，面對全球股債震盪激烈，加碼組合基金時機到。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出，美股財報周展開，觀察前四個季度財報表現，每季實際平均成長率都比預期高出4個百分點；第一季經濟仍較預期強勁，預估財報應能延續過去幾個季度的優異表現；惟企業對獲利前景仍持謹慎態度，預估公用事業、科技及通訊服務類股的獲利成長動能最佳。

受到聯準會降息預期遞延，導致10年期公債標售不理想，推升殖利率走高，有機會吸引中長線買盤，但聯準會降息預期變化與美股財報，牽動市場情緒與全球資產表現，在經濟與獲利展望保持穩健情況下，風險性資產仍有表現空間，建議採多元化布局組合基金，達到進可攻、退可守。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡認為，聯準會降息預期時程受拉扯，但看好全球景氣溫和成長，美國經濟更具韌性，即使短線市場震盪加大，仍不改變今年風險性資產看多的方向；在標的選擇上，股市方面不妨以成熟國家特別是美國為主，新興市場股則可擇優布局，債市方面，持續看好降息前的收益機會，可均衡配置投等債與非投資等級債，趁勢掌握資金流入的買盤支撐。

今年股債市皆存在成長契機，不妨透過海外組合基金廣納強勢投資標的，包括ETF指數基金與共同基金等，並以股債各半的方式來參與市場行情，同時透過配置來強化收益部位。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，主要經濟體景氣動能穩健，加上企業獲利尚無太大下行風險，信用利差序處低位，可望持續支撐風險性資產表現，但資產價格波動須留意。現階段相對看好美國、印度股市表現，固收資產可留意具收益優勢的非投資級債與新興債。