投資高息ETF 先看含息報酬率

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3月掀起一波高股息ETF熱潮，不僅將規模推上新高，也帶動高股息相關基金及ETF的4月績效表現亮眼。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，投資高股息產品除了關注配息率外，也要特別留意含息報酬率，以免賺了配息卻賠了價差。台股目前在2萬點關卡上下震盪，短線將持續受到地緣政治風險、通膨死灰復燃等因素干擾，以及台股整體企業本益比超過23倍將面臨修正壓力等，或有較深拉回修正，投資人宜適度布局較具防禦力資產。建議投資人電子、傳產高股息均衡配置，方能有效分散風險、降低波動。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期波動下建議「選股不選市」，即便是被動型ETF的投資也需要一套獨特且有效的方法論，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會。

日盛投信台股投資研究團隊認為，今年主要國家景氣可望呈現軟著陸，基本面與資金面都往正面方向發展，有利全球股市中長線走勢，包括台股。隨著需處理的資料愈來愈龐大，勢必要加速軟體、硬體升級才能達到運力提升、低延遲等效能。根據研調機構預估，2026年全球AI半導體市場超過860億美元，每年都可呈現高個位數至低雙位數的成長。半導體趨勢明確，台灣科技鏈可望大受惠。

台新台灣中小基金經理人沈建宏強調，台股ETF市值已經是主動基金的3倍，重量級ETF在5月～6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡，台股後市不看淡，可利用近期的大幅回檔整理格局逢低找買點，具利基型的中小型股跌深可留意。