科技股短線波動 買盤伺機敲

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費城半導體指數走勢

科技股基金近期波動大，股價逢跌買盤介入明顯，法人表示，近期進入財報密集發布期，財報、法說會將影響近期股價波動，但因AI應用熱潮持續發酵中，短期股價波動雖大，中長期向上趨勢明顯。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，近期科技股修正主要因地緣政治衝突、美債殖利率上升，使股市評價下修，加上半導體龍頭財報不如預期及獲利了結賣壓。

但地緣政治衝突趨向穩定，加上半導體產業營運動能今年逐季成長趨勢不變及年底美國總統大選有望出現政策利多，使科技股後市表現仍不看淡，急跌後有機會緩步走高。

日盛投信認為，由於AI仍是2024年至2025年企業獲利成長關鍵，逢低可見到長線資金買盤承接，獲利成長將使股價具有保護。群益美國新創亮點基金經理人向思穎也表示，AI商機席捲全球，相關科技概念股來看，除晶片公司值得關注外，其他參與AI發展所需的科技供應鏈也具備投資價值，包括半導體設備供應商、資料中心、雲端軟體等等亦值得留意。

整體AI結合IoT將推升科技第四波熱潮，AI軟硬體需求提升，更擴及各種行業領域，相關科技題材股之股價可望直接受惠，可持續留意新科技創新題材。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人黃鈺民分析，受惠AI強勁需求的科技股可望持續扮演未來反彈行情的領頭羊角色，具AI利基題材的科技股將最受青睞。分析師普遍共識是聯準會下半年有機會展開降息，配合科技業成長動能加溫，後市科技股漲升行情仍值得期待。