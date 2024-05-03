Fed暫不降息 比特幣牛市延後

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市場經濟變動對幣圈影響

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將利率維持在5.25％～5.5％之間，在經濟不確定下繼續採保守作法，幣圈專家指出，這可能影響虛擬貨幣市場情緒，使投資人觀望，比特幣價格短期內難有突破，倘若聯準會今年不降息，意味幣圈牛市會延後到來，但從技術線圖分析，若幣價守住5.74萬美元，今年牛市高峰10萬美元仍可期。

HOYA BIT加密貨幣交易所認為，面對通膨壓力及經濟不確定性，影響到市場投資人的情緒、選擇觀望，可能使部分比特幣用戶信心下降，比特幣價格暫時不像過往那麼劇烈上漲，若聯準會降息應可進一步刺激比特幣價格上漲。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，近期經濟數據顯示美國經濟放緩、通膨又升溫，這次總體經濟的反應與以往不同，風險性投資商品包含股票和虛擬貨幣的牛市週期，應該會拉得更長，中間會有較多高位震盪，也可能出現小牛熊轉換。

周律辰分析，目前比特幣價格在5.7萬美元區間震盪，從技術線圖分析，若有守住5.74萬美元，預測今年比特幣牛市高峰10萬美元的價位不變，因為從高點回跌震盪到這個價位都算正常範圍，但若跌破5.74萬美元，則將需要重新預估比特幣走勢。

樂觀來看，美國第一季GDP增長率放緩可能是因為進出口和庫存拖累，與2022年初相似，在預測經濟衰退後，出現連續六季高於預測趨勢水準的成長，因為公司會因庫存價格疲軟而拋售，再補充庫存。

美國的勞動力市場強勁，經濟增長是否趨緩需要時間驗證；3月核心PCE年增率2.8％、與PCE物價指數年增率2.7％，都符合市場預期且與前值持平，現階段只是多給聯準會一些時間，做好今年降息準備。

Rybit加密貨幣交易所指出，比特幣減半後通常會在半年到一年半內，推升至新一輪牛市高點，但近期聯準會恐延後降息，意味市場熱錢減少，可能導致投資人將策略轉向保守、因而比特幣價格再次下探。

近期美國大公司陸續公布第一季財報，強勁的表現有望帶動美股復甦、並同時帶動其餘風險資產如比特幣上漲，且國際間對比特幣日益重視，香港4月30日開始交易比特幣和以太幣現貨ETF，澳洲證券交易所也計劃年底前批准首批比特幣現貨ETF，都將會進一步推動虛擬貨幣市場的發展。