泰安樂暢遊 出門保障再升級

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無論在國內外，旅程中總有不可預測的意外，泰安產險建議，在出遊之前，善用保險強化風險規劃，為自己與家人增添一份安心，為提升保戶的保障，泰安產險旅行綜合險「樂暢遊」，保障再升級。

國人旅遊人次屢創新高，其中日本、韓國、泰國等國家是目前最熱門的旅遊地區。此外，在國內每年5月舉辦的澎湖花火節，同樣深受民眾青睞。針對民眾的國內外旅遊保障，泰安產險推出全新「樂暢遊」國內及海外旅行綜合保險專案，提供旅行平安保險國內最高500萬元、海外最高1,200萬元的保額、意外事故醫療實支實付、住院日額費用。

泰安產險說，這個專案中旅行不便險保障額度也全面升級，包含班機或行李延誤的定額給付、旅程更改或取消、旅行責任保險、食物中毒慰問金、居家竊盜損失補償、卡片盜用及行動電話盜打等多重優質保障，完善的保險規劃，才可無後顧之憂享受旅程。

另外，泰安產險表示，在旅遊期間，若不慎食用到不衛生食物引發食物中毒，或是海外期間，發生腸胃炎、感冒等突發疾病，民眾需即時在當地就醫時以及遭受重大意外事故需協助搜救、移送或喪葬等緊急救援，都可能面臨高額的醫療或救援費用支出，上述意外事故保障，泰安樂暢遊專案皆涵蓋在內且提供海外急難救助專線，若需要緊急醫療轉送或行李、護照遺失協尋，甚至法律上的協助皆可以用電話諮詢，給旅客全面性的守護。

所謂「突發疾病」是指被保險人需即時在醫院或診所診療，始能避免損及身體健康的疾病，且在該保險契約生效前180日以內，未曾接受該疾病之診療者。泰安產險進一步表示，市面上旅遊保險商品眾多，投保前牢記「保額充足」、「保障完整」、「急難救助」三要訣，才可獲得周全的保障與補償。更多保險詳情請洽泰安產險官網或撥打24小時免費客服專線0800-012-080及官方LINE搜尋「泰安產物保險」，提供專業諮詢服務。