瑞鼎科技 榮獲顯示器元件技術獎

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瑞鼎科技榮獲「Touch Taiwan 2024智慧顯示展」顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2024）材料及零組件類「雙穩態膽固醇液晶資料和掃描驅動晶片／時序控制晶片（CH-LCD DriverIC/TCON）」。

此產品在彩色電子紙的技術發展過程中，提供膽固醇液晶顯示器高解析度且畫面快速更新的表現，呈現出色的影像品質和符合ESG節能的核心價值，最終得以從眾多參選產品中脫穎而出，獲得產品技術獎殊榮。

瑞鼎科技本次以「雙穩態膽固醇液晶資料和掃描驅動晶片／時序控制晶片」榮獲顯示器元件產品技術獎。膽固醇液晶顯示器不需要背光模組，透過環境光反射達成全彩的顯示效果。由於其材料具備雙穩態的特性，使膽固醇液晶顯示器在不提供電源下仍能維持畫面顯示，符合ESG所重視之環保、創新達成節能減碳的目的。

瑞鼎科技為膽固醇液晶顯示器提供驅動晶片與時序控制晶片的完整解決方案。資料和掃描驅動晶片搭配時序控制晶片因應畫面更新模式，提供脈衝寬度調變式（Pulse Width Modulation）和動態驅動（Dynamic Drive Scheme）等高壓驅動時序，達成高畫質顯示及畫面快速更新。此外，為滿足消費者在不同應用模式，此產品亦提供畫面局部更新、多種方向的掃描時序及手寫功能，讓使用體驗更貼近紙張效果。

瑞鼎科技深耕並掌握顯示晶片的核心技術，持續布局前瞻顯示技術厚植研發實力，同時將ESG所重視的節能減碳落實於產品開發上，冀望提供給客戶更優質的產品及服務，為下一代的顯示技術盡一份心力。