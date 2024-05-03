臺銀 以信託溫暖傳遞愛

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發生於112年9月22日明揚國際屏東工廠爆炸事件震驚全台，造成重大傷亡。事件發生後，臺銀立即主動聯繫屏東縣政府表達協助意願，並建議將大眾愛心捐款結合信託專業管理功能，以妥善照顧在火災爆炸事件中罹難者及傷者之未成年子女。今年3月臺銀已陸續與明揚火災爆炸事件罹難者，以及傷者之未成年子女完成信託契約的簽訂。此舉不僅是臺銀持續履行企業社會責任的體現，更是對社會公益的實質貢獻。

過去臺銀曾在921震災與88水災發生時，利用信託的財產保全、專款專用及彈性規劃等特性，結合社會捐助及政府慰問金為受災失依兒童規劃信託專案，110年臺鐵列車事故發生後，臺銀也成為教育部指定辦理「臺鐵列車事故案捐款教育資助金信託」之金融機構，協助受事故影響的孩童，持續完成學業。

臺銀信託部經理張梅君表示，在明揚火災爆炸事件中，臺銀與屏東縣政府攜手合作，由屏東縣政府評估罹難者及傷者之未成年子女未來的教育需求，計算所需用在教育資助的金額，臺銀則規劃信託專案之架構，擬定客製化信託契約，以罹難者及傷者之未成年子女為信託受益人，由屏東縣政府擔任信託監察人選任人，教育處處長擔任信託監察人，監督信託事務之執行。臺銀並安排高雄、屏東等地區的信託專員向罹難者及傷者之未成年子女與其家人詳細說明信託架構及契約條款內容，讓各方對捐款交付信託之運作都能瞭解及放心。

臺銀此次藉由信託專戶管理大眾愛心捐款，確實地協助罹難者及傷者之未成年子女，於每一就學階段透過信託專款給付功能，順利就學一直到完成大學學業，達成捐款人為社會盡一份心力之願望，並讓愛持續在社會裡溫暖傳遞。

近年來，臺銀積極響應金管會信託2.0，加強大眾對信託的認識，鎖定高齡（失智）者、身心障礙者及其親屬的生活場域，並至社福團體、縣市政府社會局（處），以及大型展覽會等場合，舉辦逾百場的信託宣導會，普及大眾信託觀念，擴展社會不同階層運用信託保障財產安全之機會。