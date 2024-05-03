富蘭克林：Fed利率高掛 精選收益策略勝出

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最新美國聯準會（Fed）五月利率會議如預期按兵不動，連六凍維持聯邦基金利率目標於5.25％～5.5％高於區間不變。雖然聯準會於會後聲明指出，目前在讓通膨回落至2％的目標方面仍缺乏進展，但主席鮑爾淡化升息可能，加上聯準會六月起將每月量化緊縮規模自950億美元降低至600億美元，整體立場鷹中偏鴿，激勵美債表現上漲。

隨著市場再次調整對聯準會降息時程及次數的預測，由於過度期待情境在過去一年已發生數次，採取中天期持債的中性利率曝險策略乃順應債市波動的良方。

富蘭克林證券投顧表示，儘管自去年聯準會停止升息後，債市隨著投資人對降息時程的預期調整而起伏，然而走向降息的趨勢明朗，再觀察過去五次聯準會降息時期，美國史坦普500指數於前兩次期間上漲、最近三次期間下跌，但反觀複合債指數卻是五次均上漲。顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，高品質債應可扮演平衡股票於高檔震盪波動的利器。

檢視現階段金融環境，富蘭克林固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜‧德賽指出，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25％～4.75％區間，目前殖利率水準接近公平價值，團隊也由過去減碼存續期間到中立，調整到近期稍微增持因應。

富蘭克林證券投顧表示，本次聯準會決議並無偏離原先市場預期，根據芝加哥商業交易所FedWatch最新顯示今年可能僅有一次降息機會，投資人在持續等待更多降息訊號期間，隨著經濟數據調整而引發的市場震盪波動難免，建議投資人可選擇精選收益複合債券型基金做為資產投資組合中的核心配置，採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，於爭取利率維持高檔機會的同時，亦防禦利率風險或債信風險於不同情境下的不確定性，網羅各債市罕見的收益行情。