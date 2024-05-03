SAVE認證車 周周抽萬元養車金

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裕隆集團將企業旗下SAVE認證車聯盟深耕中古車市場23年持續擴大服務據點，2024年家數再創新高，達到314家。為感謝車主的支持，5月1日起至6月30日舉辦「SAVE購車這夏金好禮！實現養車自由！」活動，凡於活動期間，至全台SAVE認證車商聯盟據點購買中古車並登錄活動，即可周周抽萬元養車金，認證車啟保新戶再送2組1+1 SAVE保養添加劑。

SAVE認證車聯盟是台灣最具規模與公信力的認證車聯盟之一，引進日本最專業、權威的認証查定制度並結合台灣車輛的使用特性，必須經過168項的專業查定，包括車輛外觀、內裝、引擎、變速箱、底盤等，並符合非泡水車、無重大事故車、無車身號碼異常、無引擎號碼異常等四大保證，才能獲得SAVE認證書，以此給予消費者最專業、公正的透明車況。

2023年台灣中古車過戶數為89.6萬輛相較於新車領牌數為47.7萬輛多了1.8倍以上，因此SAVE認證車聯盟除了積極拓展服務內容，更大力推廣認證制度，23年來並以嚴謹的認證制度獲得消費市場肯定，於2023年獲得「2023第20屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎」殊榮。

SAVE認證車聯盟於5月1日至6月30日止舉辦「SAVE購車這夏金好禮！實現養車自由！」活動，期間至SAVE認證車聯盟門市賞車即可獲贈限量的BUBU熊香氛片，購買中古車並同步登錄活動則有機會周周抽萬元養車金。