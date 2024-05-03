前往主要內容
工商時報LOGO

軟體架構師培訓班 培育數位轉型尖兵

  • 工商時報 吳俊儀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著後疫情時代數位轉型的持續深化，軟體架構師的需求日益增長。為因應市場需求，工研院產業學院將於今年開辦2024軟體架構師培訓班－第五梯，提供專業的培訓課程，幫助學員掌握服務流程優化和知識。

而在歐美國家中，軟體架構師已成為高階的軟體工程人員。根據「第三屆中國軟體工程大會」（CCSE）的報告，未來五年高階軟體人才需求將達20萬，而軟體架構師的人才供應仍然嚴重不足，每年增加不足千人。而台灣台灣許多大企業都需要軟體架構師，以協助企業建案、建構或開發相關軟體系統，市場對於軟體架構師有明顯的迫切需求。

2024軟體架構師培訓班－第五梯，課程將會使用一套有別於統一塑模語言（UML）的方法，以專門為開發系統而發明的「結構行為合一論」，來洞悉軟體系統開發專案需求方所提供的企業架構，以及建構供給方（Suppliers）為需求方所建構的應用系統架構。

完成培訓後的學員將獲得工研院產業學院頒發的培訓證書，這將有助於他們在職場上展現自己的專業能力，本次培訓課程，可聯繫工研院產業學院黃小姐，電話：（03）591-2892或直接上工研院產業學院的網站（https://college.itri.org.tw/）報名。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

  2. 半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

  3. 苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。