軟體架構師培訓班 培育數位轉型尖兵

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隨著後疫情時代數位轉型的持續深化，軟體架構師的需求日益增長。為因應市場需求，工研院產業學院將於今年開辦2024軟體架構師培訓班－第五梯，提供專業的培訓課程，幫助學員掌握服務流程優化和知識。

而在歐美國家中，軟體架構師已成為高階的軟體工程人員。根據「第三屆中國軟體工程大會」（CCSE）的報告，未來五年高階軟體人才需求將達20萬，而軟體架構師的人才供應仍然嚴重不足，每年增加不足千人。而台灣台灣許多大企業都需要軟體架構師，以協助企業建案、建構或開發相關軟體系統，市場對於軟體架構師有明顯的迫切需求。

2024軟體架構師培訓班－第五梯，課程將會使用一套有別於統一塑模語言（UML）的方法，以專門為開發系統而發明的「結構行為合一論」，來洞悉軟體系統開發專案需求方所提供的企業架構，以及建構供給方（Suppliers）為需求方所建構的應用系統架構。

完成培訓後的學員將獲得工研院產業學院頒發的培訓證書，這將有助於他們在職場上展現自己的專業能力，本次培訓課程，可聯繫工研院產業學院黃小姐，電話：（03）591-2892或直接上工研院產業學院的網站（https://college.itri.org.tw/）報名。