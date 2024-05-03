元宇宙之無境虛幻策展 7月登場

以元宇宙之無境虛幻～「沉浸式光影藝術展」，由萬方國際藝術統籌規畫今年7月暑期，即將坐落於中部豐原區168豐原大道上「新穎廣場展示中心」盛大展出。

據策展總策劃八藝文創諮詢藝術總監巫永堅表示，元宇宙之無境虛幻～「沉浸式光影藝術展」，從策展規劃至實境展出，其創意初衷緣起，乃是以逾四十年的創意設計規劃工作經驗，前期在台灣後期在大陸，兩岸的市場規模與商業模式差異甚大，加上隨著科技的發展與工具的更新，為了不讓時代淘汰必須一段時間就自我升級或轉換工作的內容，幸好創意創新一直是工作的核心價值。

巫永堅說，以臺北為例；每年的跨年煙火秀是眾所期待的盛事，也享譽全球。然而，這樣一次的活動不僅需要大量資金投入，而且需要持續不斷地籌辦。最近我有機會到廣州和深圳考察，以其建築應用LED和智慧AR/VR投影技術，將整個城市的脈動與建築外觀相應結合，呈現出一種音樂與光影交融的動感。這讓我意識到，這種技術將是未來的趨勢，也許可以應用在臺灣的城市發展中，為城市增添新的面貌活力與競爭力的展現。且LED技術不僅節能，亦符合環保趨勢，又具有廣泛的應用前景。經過一年多的策劃，致決定在今年夏季7月推出一個以「沉浸式的藝術展覽」，希望透過這樣的展覽給民眾和企業提供一個全新的體驗。

我們正處於元宇宙的時代，所以我們體驗到的一切都可能是真實的，也可能是虛擬的，而這種空間的轉換正是影音藝術所擅長的。我們期待這個展覽的開幕，也期待大家能夠共同參與，探索如何運用新技術翻轉未來城市創新的亮點。

自新冠疫情前回台後，感受世間無常及天災人禍加上人口老化與少子趨勢和詐騙橫行，真的讓生活備感壓力與無奈。就在自己即將迎來六十歲的當下心想我可以再做些甚麼，為自己為下一代或是為社會，緊接著就是場地和投資方接連巧遇了，加上因緣際會的各個方面的專家老師一個個出現眼前，造就了此次的展出。

未來展出場域將分12個單元呈現，其中將穿插我不同時期的創作，首先呈現的是整個展出的內容延伸商品，接下來的五個區域是從過去到現在延伸未來，主要營造一個我們抗拒不了的科技進步與勉強接受進步的心理矛盾與壓力，透過一連串即將窒息的環境音像氛圍，呈現當下的環境氛圍，中間廣場將展出八組吉祥物與當地景物組成的自拍分享區來緩和觀眾的情緒，緊接著後面的五個區域是藉由四季花草，石藝與書法及水晶缽音樂冥想引領進入一個回歸自然擁抱自我的情境，暫時放下外界給予的矛盾與壓力，找回自信及自覺，感受體驗本性的存在，真正放下矛盾與壓力，體驗更自信的自己接受這一切的無境虛幻。