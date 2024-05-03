Gogolook：公私協力 助新創接軌國際

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經濟部中小及新創企業署出席4月24至25日在印尼峇里島舉行之亞太經濟合作會議（APEC）第57屆中小企業工作小組會議，並邀請走著瞧股份有限公司（Gogolook）擔任代表分享公私合作助力新創企業成功拓展國際市場的經驗。

走著瞧股份有限公司財務長黃鈺文於「政府與企業的互動」的場次分享該公司藉由政府基金挹注，由種子階段發展至首次公開募股之歷程。黃財務長在簡報時表示，該公司提供防詐騙的數位解方，在公司剛成立時，有賴政府提供的投資資源，為事業早期發展奠定基礎，藉由國發基金與民間資金、業師輔導及強化企業治理等方式，助力新創成長及產業創新。目前該公司除了開創國內公私協力的防詐典範外，也陸續與韓國、日本、菲律賓、泰國、馬來西亞等國的警政機關合作，攜手打擊詐騙行為，扮演全球防詐產業鏈要角。中小企業工作小組主席Aaron Sydor表示，我國分享之實踐案例具創新且有建設性。

經濟部中小及新創企業署表示，我國在數位科技領域的表現亮眼，許多創新產品及服務多來自科技新創公司，政府為扶植新創企業發展，提供場域、人脈、資金等資源，希望幫助新創企業成長茁壯。透過本次APEC會議，不僅向APEC會員體展現我國協助中小企業進入全球市場價值鏈之成功經驗，亦增加我國企業國際曝光度，期能協助業者拓展海外商機。