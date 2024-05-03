Fed方向漸清晰 美股收紅 高通飆近10％ 蘋果盤後漲

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美國聯準會主席鮑爾否認升息可能性，使政策走向更加清晰，市場疑慮褪去，投資人重新聚焦美企財報以及即將公布的就業數據，華爾街股市2日高開，開盤約半小時後曾短線轉跌，隨後黑翻紅，午盤漲幅擴大，那斯達克指數一度漲逾1.6％，道瓊工業指數漲390點，漲幅超過1％，終場四大指數集體收漲。

道瓊工業指數上漲322.37點，或0.85％，以38,225.66點作收；標準普爾500指數上漲45.81點，或0.91％，收5,064.20點；那斯達克指數勁揚235.48點，或1.51％，收15,840.96點；費城半導體指數大漲97.67點，或2.17％，收4,605.35點。

政經方面，聯準會本周三結束為期二日的利率決策會議，會後宣布維持利率不變，主席鮑爾否認下一步是升息的可能性，但也指出降息時間點仍有不確定性。有「聯準會傳聲筒」之稱的蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文稱，目前市場認定聯準會的傾向已經沒有那麼重要，更關鍵的是經濟和通膨數據。

數據方面，美國勞工部2日公布報告，上周首次申領失業救濟金人數維持於20.8萬人，低於預期的21.1萬人，截至4月20日為止，持續申領人數報177.4萬人，少於預期的179萬人。

該單位同日公布數據顯示，美國第一季勞動生產力折合年率初值報0.3％，遠低於經濟學家預期的0.8％，期內，單位勞動力成本急升4.7％，遠高於經濟學家預期的3.6％，也大幅高於去年第四季的0.4％，創下一年最大增幅，可能增加通膨持續高企的風險。

人力資源顧問公司Challenger,Gray ＆ Christmas於2日指出，美國僱主今年4月共裁撤64,789人，相較於3月份創下的14個月高位回落28％，其中以汽車產業裁員人數最多，達14,373人，主要是由於特斯拉宣布裁員，其次為教育產業和醫療保健產業。

此外，美國3月貿易赤字由2月的695億美元輕微縮窄至694億美元，低於預期的698億美元，期內入口萎縮1.6％，出口減少2％。

美國4月非農業就業報告將於周五出爐，經濟學家預估，4月新增非農業就業人數將來到24萬人，創下去年11月以來新低。

重磅非農就業報告出爐前，美債價格進一步上漲、殖利率連日下行，10年期美債殖利率最多跌3.69個基點，報4.5913％，對利率較敏感的2年期債息降6.4個基點至4.875％，為近兩周來首次下破4.90％，遠離此前所創的五個月來高點。

個股方面，智慧型手機晶片大廠高通於1日公布上季財報，營收與獲利雙雙優於分析師預期，並也給出強健的本季財測，帶動股價2日抽升9.74％，收報每股180.10美元。

蘋果於2日美股盤後公布上季財報，業績優於華爾街預期，除宣布1,100億美元股票回購外，也將連續12年增加季度股息，此外，執行長庫克（Tim Cook）預估，隨著人工智慧（AI）相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果周四收紅2.20％，收在每股173.03 美元，財報出爐後，盤後股價勁揚逾 8％。

大型科技股2日全面走高，亞馬遜猛升5.72美元，漲幅3.20％，收報184.72美元；蘋果勁揚3.73美元，漲幅2.20％，收在173.03美元；Google 攀升2.89美元，漲幅1.75％，收報168.46美元；微軟上漲2.90美元，漲幅0.73％，收在397.84美元；Meta揚升2.49美元，漲幅0.57％，收報441.68美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.29美元，漲幅0.96％，收報136.23美元；日月光ADR揚升0.25美元，漲幅2.52％，收在10.16美元；聯電ADR攀升0.29美元，漲幅3.84％，以7.84美元作收。