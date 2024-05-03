5／3盤前》高息ETF迎換股潮 這幾檔「黃袍加身」呼聲高

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●聯準會（Fed）主席鮑爾1日在會後記者會上釋鴿調，稱儘管抗通膨缺乏進展，但升息的機率不大，並淡化美國陷入停滯性通膨的疑慮，強調Fed決策的獨立性，不受總統大選的政治干擾。

升息大門關上讓市場鬆一口氣，但通膨前景不明仍難安撫美國股債投資人，市場行情反映投資人的不安情緒。

●美國聯準會（Fed）美東時間1日一如預期第六度凍結利率不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明坦承，近期通膨降溫已陷入停滯，在對通膨朝2％目標前進有更大信心前，將不宜調降目標區間。此外，FOMC還決定從6月起放慢縮減資產負債表的速度。

●美國聯準會利率連六凍，市場認為首次降息時點恐延至第三季、甚至第四季。三大首席經濟學家及民營銀行認為，聯準會第三季可望降息，但關鍵是物價增幅趨緩，則最快7月首降，全年降幅估計2～3碼（1碼是0.25個百分點）。

●有「金磚四國」之父稱號的高盛前首席經濟師歐尼爾（Jim O'Neill）指出，美國政府已密切觀察日圓貶值走勢，可能就此發出更具體的公開言論，協助日本政府穩定日圓走勢來防止發生貨幣危機。他認為日圓跌勢可能接近尾聲。

●外界揣測日本政府2日進行本周第二輪干預匯市行動，專家估計本周已動用9兆日圓干預。如果接下來的美國經濟數據持續強勁，將會增加日本干預的難度。

日本央行2日在每日預測中表示，受財政因素影響，評估商業銀行在央行的存款截至7日止可能減少4.36兆日圓（約280億美元）。外匯經紀商評估可能減少約1兆日圓。外匯交易要兩個交易日做結算。3日和6日金融市場因日本公眾假期休市。

日銀和外匯經紀商評估差額逾3兆日圓，外界揣測這差額就是日本財務省2日進行本周第二度干預匯市的證明。

●美國高利率將維持更長時間，日本利率則仍未調升，美日利差仍大進而壓抑日圓。外銀指出，日圓對美元近期一度急升至153日圓，應是日本官方干預結果，希望匯率維持在156日圓左右，亞洲貨幣也可釋放一些壓力，預期第二季價位約151～156日圓，年底再升至145～150日圓。

2日隨日圓回升，帶動主要亞幣反彈，新台幣更趁勢拉尾盤升破32.5元重要心理關卡。

●高股息ETF迎今年首波換股潮，國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息五檔5～6月準備登場，野村台灣趨勢動能高股息、群益台灣科技高息成長兩檔9日將掛牌新兵跟進，牽動近兆元資金挪動，對台股影響動見觀瞻，群益證、長榮航等多檔高殖利率題材股也再獲資金聚焦。

篩選現金股息殖利率逾3.5％，且今年尚未除息的高殖利率股共十檔，其中，群益證、長榮航、國產、京城銀四檔目前尚未列入上述高股息ETF，「黃袍加身」呼聲高。

●受到聯準會（Fed）維持利率不動以及美科技股財報干擾，外資2日提款台積電，台積電急跌18元，拖累台股失守月線，政府基金、投信、自營商等內資大軍撐盤，投信鎖定高股息布局，已連14日買超，價值型股票如高股息、金融、傳產股輪動表現，躍升台股人氣焦點。

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●全球智慧型手機市場逐步復甦，高通首季度財報營收小幅超出市場預期，本季度營收指引亦優於市場預估，營收88億～96億美元，季度減幅介於-6％～+2％，更勝競爭對手。此消彼漲之下，法人研判，手機IC零組件供應鏈如昇佳電子、鈺太最差情況已過，邊緣AI滲透率加深之下，全年營運將倒吃甘蔗。

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●高通最新季度財報顯示，車用晶片事業營收年增35％至6.03億美元，挾算力、技術、開發快速等特性優勢，趁著往日汽車晶片巨頭未覺醒時，迅速在智慧汽車領域攻城掠地。老對手聯發科近期發表3奈米製程汽車晶片，一舉將競爭帶往更高維度。生成式AI的發展，也開始為智慧座艙帶來全新應用。

●晶圓代工廠力積電2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，蔡英文總統也親臨現場，這項總金額超過3,000億元的12吋晶圓廠投資案，已完成首批設備安裝並投入試產，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。另外，力積電也切入CoWoS先進封裝，主要生產矽中介層（Silicon Interposer），預計下半年量產，月產能可達數千片。

●台達電第一季營收為913億元，每股稅後純益（EPS）為2.22元，寫下2020年第一季以來的單季新低。展望後市，董事長海英俊於2日舉辦的法說會上表示，第一季由於工作天數減少，出貨量較少，通常營收會較低；不過目前看來第二季會比首季好得多，下半年也會優於上半年。

●美國聯準會（Fed）維持利率不動，讓壽險業面臨「兩好三壞」局面，三壞即保單資金排擠效應仍大、避險成本續高、舊債券評價仍是虧損；兩大好處，則是美債殖利率仍高有助新錢投報率，且對2026年接軌前財務壓力相對減小。

●沒有呆帳才是真的賺到。美國將維持高利率更長時間，國銀利息收入及換匯（SWAP）收益可望比年初預期更高，獲利可期，但銀行已開始謹防授信「踩雷」，嚴選授信對象，以守住獲利。

●位於台北東區門戶計畫樞紐地段、歷年來台電公司規模最大的開發案–「台電南港都更案」，將於6月啟動招商。台電2日表示，透過權利變換更新後，全案總體樓地板面積逾5萬坪，台電將分回產權獨立商業大樓出租收益，並要求合作開發者保障回租10年，合作開發者分回部分可規劃商場、辦公或住宅產品，總銷市值上看500億元。

●為金援台電、彌補虧損，行政院會2日通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，確定撥補1,000億元。台電公司表示，如再加上電價調漲增加的630億元，以及最近燃料價格回跌一併考量，今年虧損金額可望縮小到100億元。

●針對實施容積管制前已掛件申請建照的合法建物，內政部將放寬容積認定，同意在推動都更重建時，可擇優選擇以原容積來計算，據悉，增添都更誘因，國土署已完成《都市更新條例》修法草案，將針對第65條原容積認定範圍調整。

內政部次長花敬群2日在立院對此表示，會盡快走完程序，預計1個月內排部務會議後送政院。

●準總統賴清德設定百萬社宅新政策目標，未來八年社宅興建資金相當龐大。內政部預估，興建25萬戶社會住宅至少需1兆元融資資金，為此，國家住都中心將以發行永續發展債券方式籌資，以降低利息負擔。內政部次長花敬群表示，3日內政部將與財政部、金管會等將召開跨部會會議，討論社宅興建所需發行的公債。

●花蓮強震的災後復原重建工作迫切，行政院會2日通過「0403震災復原重建方案」，預計總投入金額為285.5億元，其中產業振興匡列40.8億元。與此同時，交通部也宣布振興花東旅遊方案，自由行每房最高補助1,000元、團體旅遊每團最高可補助2萬元。

●股后信驊科技、AI晶片編譯器ONNC供應商Skymizer（台灣發展軟體科技）2日與高雄市政府締約進駐，為高雄半導體產業鏈增添二大生力軍。未來除擴大高雄先進半導體產業發展量能，更將孕育高雄成為「IC聚落和下一個護國神山」的基地，市場關注，此舉可能是信驊重登股王寶座的關鍵決策。

●新政府520上台前國營事業就先有人事異動，中鋼2日發布重大訊息，董事長翁朝棟請辭獲准，將於18日正式退休，接任的人選經濟部規劃由中鋼總經理王錫欽代理，不過最終仍要看18日舉行的董事會投票結果。

中鋼董座翁朝棟退休在即，他任內推動中鋼多項改革，最重要的就是制定「二軸三轉」的發展重點，讓中鋼從追求「量」轉變為「精」，2021年帶領中鋼創下合併稅前盈餘844億元的獲利新高紀錄。經濟部規劃暫代中鋼董座的王錫欽出身技術部門，堪稱碳中和議題專家，若由他擔任董事長，對於中鋼接下來減碳淨零的工作推動將有幫助。

●中鋼業績穩布復甦，自結4月出貨量（含扁鋼胚）共92.9萬噸，優於目標的92.7萬噸，連續七個月繳出優於目標的好成績。業界認為，中鋼推出專案優惠價具有一定吸引力，樂觀5月出貨量也不會差，加上多國對中國大陸鋼鐵進行反傾銷調查，迫使大陸積極查緝逃漏稅鋼品出口，也有助於鋼價回升，可望帶動中鋼5月表現。

中鋼自結4月出貨量92.9萬噸、月減3.04％，不過比目標多出0.2萬噸，其中中鋼出貨68.0萬噸、中龍24.9萬噸；內銷出貨48.2萬噸、外銷44.7萬噸。

●台灣電動車市場寫新里程碑！唯一國產電動車－裕隆納智捷n7，4月放量突破千輛達1,055輛，成功擠下特斯拉首登單月電動車銷售冠軍。

據統計，4月國內電動車新領牌1,979輛，納智捷n7就拿下過半占比，且是唯一領牌逾千輛的電動車。反觀電動車巨擘特斯拉，因4月沒有新車到港，幾乎無車可交下，4月僅象徵性領牌11輛，較3月的2,135輛盛況有著天壤之別，也拱手讓出電動車銷售王座。納智捷n7累計今年前四月交車1,555輛，緊追在特斯拉的2,166輛之後，預期納智捷n7 5月交車數可進一步增加，若特斯拉未能即時有新車大量到港，納智捷前五月累積銷量將一舉超車特斯拉稱冠台灣電動車市。

●製造業真的看到景氣曙光了。中華經濟研究院2日發布4月台灣製造業採購經理人指數PMI回升至49.4，雖仍為連續14個月處於50以下的緊縮區，卻已是2023年3月以來的高點，距離景氣擴張只有一步之遙。中華經濟研究院長葉俊顯表示，製造業的復甦底氣更足了、擔憂更少了，正於「微風中揚帆啟航」，若大環境沒有明顯變差，估測5月台灣PMI可望正式回歸擴張，結束中期的緊縮現象。

●經濟合作暨發展組織（OECD）2日將全球2024年經濟成長預測上修至3.1％，理由是美國經濟展現韌性。但該機構警告，若中東衝突升溫導致油價狂飆，依然可能重創全球經濟。

OECD在最新的《全球經濟展望》報告裡調升2024年全球經濟成長預測，從2月時預估的2.9％上調至3.1％，也就是維持2023年成長力道，2025年成長率則從3％上修至3.2％。

●最新經濟數據顯示，亞洲製造業景氣好壞不一，印尼和菲律賓維持擴張，韓國與泰國依然陷入緊縮。（中性看待）

●全球航運巨擘馬士基（Maersk）今年第一季營收、獲利皆不如預期，但該公司仍調升全年獲利預期，原因是看好航運需求持續強勁，且船隻繞道避開紅海有助於運價維持高檔。

●微軟為了搶攻全球AI商機，近來擴大投資東南亞AI基礎建設，繼日前在印尼及泰國宣布投資計畫後，2日又宣布在馬來西亞投資22億美元發展雲端及AI基礎建設。

●丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）減重藥物Wegovy第一季銷售翻升逾1倍，帶動該季業績超越市場預期，該公司同時宣布調高全年財測。

●受惠於煉油利潤增加、石油交易活絡，英國能源巨擘殼牌（Shell）發布第一季財報優於市場預期，公司還宣布高達35億美元的庫藏股買回計畫，希望快速拉近它與美國同業的估值差距。

●路透引述知情人士說法指出，特斯拉先前野心勃勃投入「一體化壓鑄」（Gigacasting）技術，如今決定先放棄這項先進製造程序，以避免龐大的成本支出，凸顯在銷售下滑與市場競爭加劇的情況下，這家電動車大廠撙節開銷的保守策略。（中性看待）

●大陸多家電動車廠近日陸續公布4月成績單。其中，比亞迪4月電動車銷量年增48.96％至31.32萬輛，在已公布數據的車廠中位居第一。市場分析，未來隨著大陸各地以舊換新政策相繼落實，電動車滲透率有望持續提升，但相應的市場競爭也會同步升溫。

●儘管雙邊關係受貿易爭端、區域緊張局勢影響，但氣候議題合作仍是美中最大的共識之一。雙方2日宣布，中國氣候特使劉振民將於8日至10日訪美，舉行兩國新任氣候特使上任以來首次會談，尋求在緊繃關係下，恢復合作應對氣候變遷的雙邊會談。此外，美國近期對中國電動車等綠色科技不斷施壓，劉振民訪美也將尋求化解之道。

●金控股利全數出爐，14家金控今年共計發出2,167.61億元，創歷史次高，若今年金控獲利持續成長，明年股利發放可望挑戰歷史最高紀錄的2,357億元。

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●台新金控2日公布今年股利，現金股利每股擬配發0.5999999元、接近0.6元，加上股票股利0.4元，合計近1元，超越去年的0.93元，創近五年第三高，若以2日收盤價18.05元計算，現金股息殖利率達3.32％。近年最高是2014年發出1.41元水準，史上最高為2005年發出2.759元。

●金管會盼專營電子支付設置專責資安部門 ，從使用人數多的電子支付機構先行，已要求街口支付、一卡通、全支付、悠遊卡等，在10月底前要設置專責的資安部門，資安主管須擁有資安專業，其他專營電支的機構，已由銀行公會三個月內研議設置資安專責單位條件，最終目標是10家專責電支機構都須有專責資安部門。

●第一季壽險市場「三強鼎立」，利變型壽險、分紅保單、投資型保單，都有超過二家壽險公司首季賣破百億元，但美國降息延後，甚至傳出今年可能不降息，股市近期也因漲多稍有回檔，都讓第二季保單銷售增添變數。

●中華電信2日舉行法說會，董事長郭水義表示，第一季業務表現強勁，擴大合併後電信市場領先地位，獲利更超越財測，對於今年及未來表現相當有信心，各項業務將向上蓬勃發展。

郭水義強調，未來成長動能主要來自AI，中華電信將運用AI技術提升營運效率，採用AI技術預測網路劣化、節降成本，利用生成式AI協助網路維運與障礙排除，建構雲、邊、端算力基礎建設，並持續發展GPU服務，爭取AI技術帶來的巨大商機。

中華電自結第一季合併營收549.4億元，較去年同期增加1.4％，歸屬於母公司業主之淨利93.9億元，年減2.6％，每股稅後純益1.21元。

●仁寶今年股東會將進行董事改選，而在上月16日公布董事候選人名單後，如今再傳出人事震撼彈。業界傳出，仁寶董事長許勝雄轉任集團總裁後，將由副董事長陳瑞聰接任董事長，長子許介力任副董事長，至於總經理將由Anthony Peter Bonadero，現任PC事業群最高主管接任；此消息若真屬實，將是電子代工大廠中首位由外籍人士擔任總經理一職，象徵仁寶積極革新的態度。

●聯電昨（2）日所推出業界首項RFSOI 3D IC解決方案，此55奈米RFSOI製程平台上所使用的矽堆疊技術，在不損耗射頻（RF）效能下，可將晶片尺寸縮小逾45％，聯電表示，此技術將應用於手機、物聯網和AR/VR，為加速5G世代鋪路，且該製程已獲得多項國際專利，準備投入量產。

●宏碁集團定調從軟、硬雙軌搶進AI商機，旗下展碁國際自去年起積極布局AI新業務。看好AI應用擴展在產業及政府等商用市場投資持續增加，展碁亦擴大力道從美超微（Super Micro）雲端伺服器設備、微軟AI軟體應用，到AI PC／NB和資安等產品銷售部署，朝全方位AI軟硬體代理商邁進。

●韓國記憶體大廠SK海力士預計將在2024年第四季將正在開發代號「Spica」的第六代（1c）DRAM導入量產階段，SK海力士導入第六代DRAM量產的時間，預期會在11月。

根據外電指出，SK海力士的第六代DRAM，急於進入量產階段，主要是為了追趕DRAM市占第一的三星電子。

●長榮航總經理孫嘉明表示，成本墊高及需求強勁，航空高票價趨勢不會下來，預估長榮航第二季業績將優於去年同期，對下半年營運也相當樂觀。

兩岸航班部分，孫嘉明說，目前長榮航及立榮航空飛大陸有八個航點，每周達54班。因為我國旅行團客到大陸旅遊的期限只開放到6月1日，原本杭州航線是從每周3班增加到每周7班，6月後將暫時調整回到每周3班，孫嘉明說，期待鬆綁團客限制，未來配合政府政策，隨時動態調整航班。

●永豐餘投控董事提名名單公布，現任董事長劉慧瑾率領集團邁向減碳大方針後，宣布完成階段性任務請辭，未列新一屆董事提名名單之列。

在碳權碳費政策漸清晰的當下，負責碳管理事業群的葉惠青將有望接任永豐餘投控董座，帶領公司延續淨零永續。

●大通膨時代，房價節節攀升，天龍國竟還有「友善價」預售案可買！據專業市調機構調查，台北每坪100萬元以內預售案僅剩五筆，而新北市最低單價為每坪39萬元。

●南科管理局2日表示，受惠積體電路產業的蓬勃發展與穩健支撐，通路庫存逐步去化，六大產業全面復甦，今年前二月園區廠商營業總額2,746.54億元，不僅締造同期最佳成績，更較去年同期成長14.7％。

●母親節送禮清單中最實惠的無疑就是保健、健康食品，包括統一、佳格、黑松等食品廠業績可望受惠。統一首季合併營收大幅成長2成，因母親節送禮需求，4月業績有望再推升一波；佳格推出不少健康食品新品，有望挹注第二季營收表現；黑松今年推女性保健食品，分眾更細可望帶動新客層動能。

●電價漲、繳稅旺季又到，恐衝擊民眾消費意願，5月起包括7-ELEVEN、全家等超商業者紛紛推出繳稅送購物金、提供商品優惠等活動，大打「抗通膨」、「省荷包」牌吸客，設法維繫業績動能。

●台灣老字號連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」布局國際新斬獲，於台灣時間4月28日插旗美國，在南加州哈仙達崗（Hacienda Heights）開設第一家海外分店。為歡慶登陸美國，繼光香香雞2日宣布釋出「加盟創業利多方案」，只要在8月底前成功簽約成為創業夥伴，即享超值優惠價每組188萬元，現折10萬元。

●AI應用增添營運新動能，群光電能（6412）快馬加鞭布局AI伺服器電源。該公司表示，AI伺服器電源主流落在3～5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群電已量產3～4KW產品，搶先送樣予多位大客戶，爭取下半年開始出貨。群電預估下半年將開發完成更高瓦數機種及系統級產品，樂觀看待今、明年業績成長態勢。

群電2日舉行法說會並公布首季財報，第一季合併營收80.46億元，季減10.7％、年減3.0％。營業淨利7.84億元，季減30.6％、年增7.9％。稅後純益為6.81億元，季減30.7％、年增17.1％；每股稅後純益（EPS）1.70元，年增15.6％。值得留意的是，單季毛利率20.8％、營益率9.7％、淨利率8.5％，較去年同期相比「三率三升」、並改寫歷史同期新高。

●台股上市櫃企業進入第一季財報緊鑼密鼓公布期，二檔電子指標股在財報後，內外資看法更加正面，台光電（2383）步出掉單疑雲，高盛、凱基投顧等同步調升股價預期，最高上看675元；世界（5347）則是獲得花旗環球、美銀證券升評。

●台股迎來股東會旺季，5月共有675家上市櫃公司陸續登場，包括貨櫃三雄、聯發科（2454）、航空雙雄、緯創（3231）、仁寶（2324）等重量級指標股，法人認為，股東會為股東少數可以直接面對經營高層的機會，預期景氣復甦、AI應用等議題將是市場聚焦重心，醞釀股東會行情。

●挾著國際資金回流、呈現溫和成長等利多，香港恆生指數及國企參考指數2日齊步大漲逾2％，帶動在台股上市、與港股連動的ETF，富邦恒生國企正2（00665L）、復華香港正2（00650L）等同步大漲逾5％；投信專家建議，陸港股市應從谷底緩步回升，建議逢低分批布局。

●觸控晶片廠商義隆電（2458）2日舉辦法說會，以產品競爭優勢，成為AI PC最大贏家。董事長葉儀晧認為，AI PC最快第四季發酵，端視終端應用發展速度；儘管市場看法分歧，不過AI PC 9成採用義隆電產品，下半年市場反應正面。

●富邦媒（8454）2日董事會通過第一季財報，合併營收約268.8億元，年增7％，雖面臨高基期，仍續寫同期新高，並繳出單季歷史第三高的成績單，表現優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2％，歸屬於母公司業主之稅後純益9.1億元，每股稅後純益（EPS）3.78元。

●網通廠台揚（2314）公告擬私募現增發行普通股，不超過3,800萬股，該公司表示，私募對象以策略性投資人為主，主要為因應市場競爭及公司長期營運規劃，引進財務或策略性投資人，以能協助公司維繫市場競爭力、拓展營運規模，依照台揚公告，台揚母公司建漢（3062）將有高機率參與此次私募。

●富采（3714）3日舉行法說會，公司上傳營業報告書，董事長彭双浪指出，除了聚焦車用、先進顯示、智能感測三大應用之外，重申透過集團組織優化整合及各項轉投資事業盤整來提升運營效率，讓集團能夠輕裝上陣，應對未來不同的挑戰。

●受惠於車用產品需求穩定，毅嘉（2402）4月營收7.51億元，月增10％，年增11％，整體營運持續穩健增溫。展望後市，毅嘉指出，車用電子市場的展望正向且樂觀，今年營運可望穩健成長。

●受惠BMW、保時捷雙品牌豪車業績火熱，汎德永業（2247）第一季財報大豐收，單季營收134.69億元、年增10.93％，營業利益5.16億元、年增2.64％，稅後純益4.22億元、年增3.94％，每股稅後純益（EPS）5.22元，皆創同期新高。

●億豐（8464）受惠精實生產管理效率提升，及直營客製化窗簾電商平台的動能復甦，第一季財報亮眼，首季合併營收63.13億元、年增4.1％，加上美元升值帶來匯兌利益2.7億元，推升稅後純益達14.29億元、年增26.6％，EPS達4.88元。

●興富發（2542）揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」2日登場，總銷約83億元，主力坪數25～45坪，潛銷期間已售約6成，預計2028年完工交屋、貢獻營收。目前興富發已布局新北、台中、高雄三都微型辦公案總計五筆、可售金額逾千億元，可望在全台遍地開花。

●電梯大廠崇友實業（4506）總經理游本立指出，在手訂單激增至近90億元的歷史新高，未來三～四年營運樂觀，維保業務每年維持3％～4％的成長，第一季電梯銷售已達全年目標的5成，全年營收有機會超過去年。

●三商餐飲（7705）受惠春節連假、拿坡里披薩生日慶活動，及原物料成本管控，第一季合併營收15.26億元、年增7.12％，稅後純益0.75億元、年增近30％，EPS 1.24元。

●全球經濟可望軟著陸，中國大陸製造業逐漸復甦，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）指出，國際鋅價走勢預期往上，加上手中廢棄物處理量增加，審慎樂觀今年營運可望逐季好轉。受惠於鋼市景氣回溫，鋼聯今年首季稅後純益1.3億元、年成長52.22％，EPS達1.17元。

●橘子（6180）5月2日在櫃買中心召開重大訊息說明會，將旗下點數金流子公司樂點股份有限公司（GASH）16％的普通股權，售予網銀國際，總交易金額為6.4億元，平均每股價格為266元。網銀則表示，入股樂點（GASH）成為其夥伴，將為網銀國際泛娛樂事業版圖再添生力軍。

●牧德（3563）公布4月營收約1.04億元，月增10.86％、年減46.13％，暌違七個月重返億元大關，公司對2024年整體看法不變，持謹慎保守看法，預期2024年營收將逐季回升。

牧德董事會上周通過2024年第一季合併財務報告，毛利率54％，每股稅後盈餘0.5元。（中性看待）

●軍用功率放大器（PA）全訊（5222）2日同步公布2024年第一季財報及4月營收，受惠國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，單季稅後純益7,105萬元，改寫歷年同期新高；而4月營收則是以1.08億元，創下2024年新高紀錄，月增14.67％、年增3.04％，為2024年來單月營收首度突破億元大關。軍用功率放大器（PA）全訊（5222）2日同步公布2024年第一季財報及4月營收，受惠國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，單季稅後純益7,105萬元，改寫歷年同期新高；而4月營收則是以1.08億元，創下2024年新高紀錄，月增14.67％、年增3.04％，為2024年來單月營收首度突破億元大關。

●台股5月2日收盤大跌174點，收在20,222點，跌破月線支撐，但擁有大都更時代及高殖利率雙重題材永信建（5508）價量同步創歷史新高，股價收漲停225.5元，攜手瑞儀（6176）等共32檔上市櫃股價齊步攻頂，營建股遍地開花、占了16檔。

●衛福部公告5月起癌症NGS納健保，再生醫療雙法加速立法，激勵包括訊聯（1784）、訊聯基因（4160）、基米（4195）等幹細胞儲存、檢測廠2日股價逆勢走揚，其中訊聯基因更強登漲停。訊聯針對衛福部核可67家「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」，力推乳癌、卵巢癌等婦癌科別及血液腫瘤科，力拚擴大耕耘版圖。

●長聖（6712）受惠細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，4月營收以5,603萬元、年增15.26％，連續四個月的營收呈現年增趨勢；累計前四月營收2.19億元、年增32.6％，單月與累計營收均創同期新高。

●三福化（4755）公告第一季財報，營收11.32億元、年減5.7％，惟受惠利基出貨增溫，優化產品組合，第一季營業利益1.31億元，稅後純益1.11億元，EPS達1.1元，年增15.78％。伴隨面板、半導體市況持穩升溫，三福化出貨動能活絡看俏。

●美國聯準會（Fed）決策會議結論，利率如市場預期按兵不動，加上AI等強勢股熄火，加權指數2日大跌174點，但有13檔台股ETF逆勢上漲，其中，台新永續高息中小、中信成長高股息、富邦特選高股息30等ETF漲幅均逾1％。

利空因子：

●iPhone業績走下坡及AI研發落後，讓蘋果成為今年美股科技七雄當中股價表現最差的公司之一，而分析師擔心蘋果上季（1至3月）財報仍對股價不利。華爾街預期蘋果上季營收再陷負成長，甚至會創下1年多來最大跌幅。

●美國聯準會決定利率按兵不動、且升息門檻比降息高的說法，將影響全球央行，但台灣中央銀行恐要「走自己的路」，展現穩定物價的決心，尤其在調漲電價後，企業資金成本增高，恐深化通膨預期，第一季經濟成長率已衝高，第二季景氣也預估亮眼，後續恐仍有再次升息的可能。

●內外不利因素夾擊下，4月車市罕見出現年月雙減低潮，單月新車領牌3.7萬輛，年減3.1％、月減10.3％。業者分析，4月國內有升息、電價調漲議題，國外經濟情勢也因地緣政治及各國通膨居高不下並未明顯好轉，影響消費信心與新車買氣，不過在部分主力品牌持續加大促銷力道，再加上進口車穩定到港交車支撐下，使得國內車市仍維持一定規模。

●電商平台eBay在1日盤後公布財報，儘管今年第一季業績表現穩健，第二季財測卻令華爾街失望，導致股價2日早盤應聲重挫逾3％。不過，其執行長伊諾尼（Jamie Iannone）樂觀看待公司今年下半年的成長。

●美國聯邦通訊委員會（FCC）近期動作頻頻，以資訊安全為由，對中國大陸通訊設備服務商出招。繼中國電信三雄被要求停止美國固網或行動寬頻網路服務後，華為和中興恐面臨升級難題，FCC還傳出，將禁止該企業參與無線設備認證，此舉恐使其海外市場進一步受阻。

●美中貿易戰延燒到電動汽車電池原料鎳金屬。為阻止中國大陸主導菲律賓的鎳加工產業，美國與菲國正商討一項三方安排的計畫：菲律賓提供鎳原料、美國出資，由日本、韓國或澳洲等第三國提供冶煉和精煉所需的技術。

●綜合外媒報導，英國能源巨擘殼牌（Shell）去年底已退出大陸電力市場，僅留下電動車充電業務。江蘇、廣東的電力交易中心已收到殼牌的註銷申請。分析指出，殼牌的退出，與放緩能源轉型節奏、大陸電力市場競爭激烈有關。（中性看待）

●中國上市公司協會（簡稱中上協）近日公布，2023年陸股全市場5,327家上市公司總營收年增0.86％至人民幣（下同）72.69兆元，合計淨利年減1.57％至5.71兆元。中上協指出，上市公司過去一年整體業績持續修復，內生動能不斷聚集，回報能力穩步提升。

●外資券商針對美利達（9914）提出評價已滿足，且去庫存進度浮現不確定性，將投資評等由「買進」降為「劣於大盤」，導致美利達2日盤中股價跌逾4％，最低來到225元，拖累自行車族群，巨大（9921）、桂盟（5306）、明係（6804）、利奇（1517）、日馳（1526）等股價均收黑。

●東典光電（6588）5月2日召開股東會，會中通過不配息。東典2023年營收淨額1.08億元，稅後虧損8,194.5萬元，每股虧損3.07元。

●為降溫ETF，金管會再出手。證期局副局長黃厚銘2日指出，為鼓勵投信發展主動式管理基金、不要太偏重ETF，將修正「鼓勵投信躍進計劃」，未來在投研能力，ETF檔數、規模、平均報酬率、近三年投研團隊人數計算時，都將排除ETF，6月申請就適用，去年獲認可的元大、國泰、第一金等三家投信，若以新標準看，有一家將無法達標。

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●國人瘋買台股高股息ETF，募集紛紛爆天量，金管會有意降溫，對台股高息ETF審查趨嚴、時間拉長，已有投信等不了、喊卡。新光投信2日宣布，因仍未取得證期局核准函，決定暫停新光台灣高息優質成長ETF的募集。

●美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將利率維持在5.25％～5.5％之間，在經濟不確定下繼續採保守作法，幣圈專家指出，這可能影響虛擬貨幣市場情緒，使投資人觀望，比特幣價格短期內難有突破，倘若聯準會今年不降息，意味幣圈牛市會延後到來，但從技術線圖分析，若幣價守住5.74萬美元，今年牛市高峰10萬美元仍可期。（中性看待）