耕興首季營運穩 積極布局AI時代新商機

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檢測大廠耕興（6146）公布2024年第一季營運成果，合併營收11.44億元，稅後淨利3.38億元，EPS 3.32元。營運表現維持穩定，展望未來，伴隨5G技術與人工智慧（AI）應用日趨成熟，公司布局相關檢測商機，為AI時代新的檢測標準做好準備。

隨著美國政府開放6GHz頻段使用，耕興自去年開始，協助客戶取得Wi-Fi 6E／7認證，並順利推出首批6GHz產品。此外，與5G物聯網應用需求同步成長，手機晶片大廠紛紛推出支援5G RedCap（ReducedCapability）功能的晶片，可實現體積小、功耗低、成本節省的5G裝置，適用範圍遍及穿戴式、工業感測及監控等IoT領域。

人工智慧終端產品無疑是未來成長最被看好的焦點。從2024年起，智慧型手機晶片也將全面導入AI運算能力，高通、聯發科等晶片大廠陸續發表整合AI引擎的旗艦手機晶片；對此，耕興已著手與客戶接洽相關AI產品認證與測試項目。

耕興指出，目前最先進的AI晶片參數約330億，雖遠低於GPT-4 AI模型的規模，但在手機端已足以支援多項實用AI應用功能。預期下半年起各大手機品牌將陸續導入AI晶片新品，屆時將帶來新一波5G通訊產品需求及認證測試商機。

除積極拓展AI產品測試業務外，耕興也規劃建立資安等專業化測試領域。統計至今年2月，公司FCC認證測試件數突破1，200件，在全球市占率近兩成、排名第一，凸顯在通訊產品檢測領域之領先地位。

展望全年發展，耕興預期AI新應用將是主要成長動能，同時也將持續擴產提升自動化程度，以滿足不斷增長的測試需求。