蘋果財報出爐 庫克估本季恢復成長、正面看大陸市場

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美國科技巨擘蘋果（Apple）於2日美股盤後公布上季財報，營收與獲利皆優於華爾街預期，並宣布將進行該公司史上最大規模的股票回購計畫，另外，本月和下個月的活動都將有重大宣布，種種消息激勵蘋果盤後股價勁揚逾7％。

蘋果於周四公布2024財年第二財季業績，為大型科技股的財報季收尾。蘋果上季營收來到907.5億美元，較上年同期的948.4億美元年回落4.3％，不過優於市場預期的903.3億美元；調整後每股盈餘為1.53美元，雖明顯弱於第一財季創下的2.18美元高點，但仍較上年同期的1.52美元小幅增長，且優於市場原先預期的1.50美元；毛利率則報46.6％，與市場預期一致。

就各項業務來看，占蘋果收入達六成的iPhone，其第二財季營收年減10.5％，報459.6億美元，未能實現連續三個季度成長，可能意味著去年9月發布的iPhone 15系列需求疲軟，不過數據仍優於市場預期的457.6億美元；利潤率最高的服務營收來到238.7億美元，年增14.2％，優於市場預期的232.8億美元，連續五季締造新高紀錄。

其他硬體產品中，iPad營收年減16.7％，報55.6億美元，遜於市場預期的59.1億美元；Mac電腦營收年增3.9％至74.51億美元，優於市場預期的下滑5％，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，Mac銷量意外成長是受到新款MacBook Air所推動；至於穿戴式裝置、家居和配件營收，則較去年同期下滑9.6％至79.13億美元，大幅遜於市場預期的下跌5％。

蘋果自2022年以來便未更新過iPad，使銷量受到拖累，不過該公司將於下周舉辦春季發表會，預計將發布iPad新品，包括新一代iPad Pro、iPad Air，有望重振需求。

另一值得關注的重點為蘋果第三大銷售地區－大中華區，其銷售額下降幅度明顯小於預期。第二財季大中華區營收年減8.1％至163.7億美元，華爾街原認為該數據會年減11％至158.7億美元，甚至有分析師悲觀預期會較去年同期大幅下滑28％。在財報出爐後，分析師指出，大中華區的銷售數據有助於平息投資人對蘋果大陸市占率下滑的擔憂。

針對大陸市場的前景，庫克抱持正面看法，預估第三財季iPhone的銷量將有所成長，並也強調他對大陸市場感覺良好，將更多考慮長期而非短短一周的情況。庫克也預估，本財季的總營收將呈現低個位數百分比增幅，預計服務和iPad收入都會有兩位數成長幅度。

另有分析稱，蘋果營收在過去六個季度有五個季度下滑，似乎證明了該公司因缺乏AI亮點，因而無法有效提振需求。不過，庫克2日重申，公司正在生成式AI領域進行重大投資，並透露下周將發布令人興奮的產品，下個月將登場的全球開發者大會（WWDC）亦是。

此外，蘋果也公布該公司史上最大規模的股票回購計畫，規模將達1,100億美元。蘋果周四收紅2.20％，收在每股173.03 美元，財報出爐後盤後股價勁揚逾7％，市值增加1,800億美元。