0503群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. FOMC之後

◎聯準會鴿派態度有助於：1.市場趨於穩定/波動度收斂2.風險性資產表現3.新興市場喘息4.亞幣止貶回升

美國申領失業救濟金人數

◎美國勞工部周四（5/2日）公布，上周初領失業金人數穩定維持在低點，顯示就業市場仍相當吃緊，預料將在第二季繼續支持經濟成長。

◎美國非農業生產力、單位勞工成本

◎美國勞工部周四（5/2日）公布，由於生產率成長放緩，美國第一季度勞動力成本創一年來最大升幅，這可能會加大通膨居高不下的風險。

美國貿易收支

◎美國經濟分析局周四（5/2日）公布，美國3月貿易逆差幾乎與上月的十個月高位保持不變，報694億美元，略高於市場預期為691億美元。

美國工廠訂單

◎美國製造業訂單在3月份表現出強勁的增長動能，主要得益於商用飛機和機動車輛的需求激增。

◎顯示出製造業在某些關鍵部門的持續復甦，特別是在運輸設備領域。

歐元區製造業PMI終值

◎周四（5/2日），S&PGlobal編制的歐元區製造業PMI終值上修，但從3月46.1降至4月45.7，已連續22個月低於景氣榮枯點50大關。

歐元區歐央首席經濟學家Lane

◎歐央首席經濟學家Lane表示，歐央在採取逐次會議的方式來制定下一步的貨幣政策。Lane周四（5/2日）在斯坦福大學商學院表示：「我們不會預先承諾特定的利率路徑。」

◎標普全球周四（5/2日）稱，4月台灣製造業PMI上升至50.2，為2022年4月以來最高水準，兩年來首次站回榮枯線上方，製造業由衰退重返擴張，不過，復甦初期動用庫存為先，採購活動續減。

中經院台灣製造業PMI

◎中華經濟研究院周四（5/2日）發布4月台灣製造業採購經理人指數PMI為49.4，雖仍為連續14個月緊縮，惟已是2023年2月以來的高點，且距離景氣榮枯線的50，僅一步之遙。

中經院台灣製造業PMI

◎製造業的復甦底氣更足、擔憂更少，估測若大環境沒有明顯變差，5月台灣PMI可望正回歸擴張，結束中期的緊縮現象。未來六個月展望則為55.2，下降1.2%（擴張但趨緩）。

中經院台灣非製造業NMI

◎4月份之台灣非製造業經理人指數NMI，已連續18個月擴張，指數續揚0.6%至54.1，或為2022年7月以來連續22個月處於擴張區間（50以上）。

中經院台灣非製造業NMI

◎反映後疫情以來的內需復甦持續推動內需的景氣，而進出口的回溫亦維持NMI的擴張。未來六個月展望則為54.9，下降4.2%（擴張但趨緩）。

◎央行周四（5/2日）公布第一季理監事會議摘要，僅經濟部長王美花投下反對票。她強調，電價調漲後，將導致這些廠商製造成本增加，此時升息，廠商資金成本會隨之提高、經營更加困難，因此不建議升息。

OECD經濟展望

◎經合組織（OECD）表示，由於美國經濟活動具韌性，全球經濟增速快於數個月前的預期，將今年全球經濟增長預測由2.9%上調至3.1%，明年增長預測由3%上調至3.2%。

◎OECD稱，通脹下跌速度快於預期，為主要央行在下半年開始減息打下基礎，同時亦推動消費者收入的增長。

2. 蘋果有光（淡了點）

蘋果第一季企業財報

◎蘋果Q2營收降幅未如預期糟•上季營收下滑，但降幅未如市場預期來的大907.5（年減4%）vs.900.1億美元；中國不如預期的糟

蘋果第一季企業財報

◎執行長庫克（Tim Cook）預期，隨著人工智慧（AI）相關功能推出，本季營收有望重返成長。Q3整體營收料以「低個位數」成長。

◎iPhone：459.6億美元（年減10%）

◎Mac：75億美元（年增4%）

◎iPad：56億美元

◎穿戴裝置、家庭和其他產品：79億美元（年減10%）

◎服務營收：239億美元（年增14%）

宣布史上最大庫藏股計畫•蘋果並宣布高達1100億美元的庫藏股計畫，規模為史上最大

◎稀釋後EPS：1.53v.s.1.50

未來三周企業財報公布狀況

◎5/5-5/12 162間企業公布財報

◎5/12-5/19 11間企業公布財報

◎5/19-5/26 14間企業公布財報

◎5/23NVDA盤前*

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