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Fed傳聲筒：鮑爾立場非重點 政策走向取決於這件事

《華爾街日報》記者蒂米羅斯撰文指出，投資人現時對於聯準會官員的態度已不如先前那麼關注，反倒更加聚焦於經濟數據的發展。。圖／美聯社
《華爾街日報》記者蒂米羅斯撰文指出，投資人現時對於聯準會官員的態度已不如先前那麼關注，反倒更加聚焦於經濟數據的發展。。圖／美聯社

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美國聯準會於1日結束為期二日的利率決策會議，會後宣布按兵不動，主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派基調稱，聯準會下一步不大可能是升息。素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）2日對此撰文指出，投資人現時對於聯準會官員的態度已不如先前那麼關注，反倒更加聚焦於經濟數據的發展。

聯準會於1日發布最新利率決策，一如市場預期將利率維持於22年高點，並也重申在通膨朝向2％目標更具信心前，不宜採取降息措施。鮑爾在會後記者會上表示，由於近期相關數據無法提振他們對通膨回落的信心，故高利率將維持更長一段時間，但也指出下一步不太可能是升息，此言論成功緩解市場擔憂。

不過，Renaissance Macro的分析師杜塔（Neil Dutta）對此表是，「鮑爾想說什麼就說什麼，但最終仍是通膨數據會決定未來將發生的事」，亦即無論鮑爾或官員釋出何樣的基調，真正能決定聯準會會否重啟升息、抑或是何時降息的關鍵，仍將是經濟數據。

前聯準會顧問、耶魯大學管理學院教授英格利希（William English）亦指出，聯準會距離通膨目標還有很長的路要走，倘若通膨數據持續走高，聯準會可能會扭轉本周的鴿派立場，為升息敞開大門，甚至若聯準會遲遲無法在降通膨上取得進一步進展，官員們可能會在某個時機點坦言他們也「不知道利率將走向何方」。

根據英格利希的觀點，他不傾向於認為聯準會當前應該升息，但確實存在下一步是升息的可能性。

不過，杜塔強調當前的跡象顯示，勞動力市場不完全有升溫的現象，仍有充分理由可說通膨走弱，除非通膨放緩的情況被徹底扭轉，否則聯準會應維持鴿派立場。

通膨難打 降息夢碎 美國經濟意外強勁...Ft.總體經濟學家吳嘉隆（上集）

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